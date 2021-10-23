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Наука
23 октября 21, 15:58
В Японии нашли украшение возрастом 23 тысячи лет
раскопки
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Предмет относится к эпохе верхнего палеолита и является самым древним цветным аксессуаром, обнаруженным в стране.
На юге Японии обнаружили украшение со следами красной краски, которому около 23 тысяч лет. Оно считается самой древней подобной находкой в стране, сообщила телекомпания NHK.
 
Отмечается, что археологи нашли украшение в ходе раскопок в пещере Сакитари-до в префектуре Окинава.
 
Предмет размером примерно один сантиметр находился в геологическом слое, возраст которого относится к периоду верхнего палеолита. 
 
По словам руководителя Художественного музея Окинавы Данная Масаюки, находка свидетельствует о том, что в древний период на территории современной Японии существовало общество с богатой культурой, представители которого украшали себя цветными аксессуарами.

Источник: https://korrespondent.net/
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