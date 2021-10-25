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25 октября 21, 10:23
Китай отправил в космос спутник-уборщик
игра
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Спутник будут использовать для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.
Китай решил проверить технологию уборки космического мусора вокруг Земли, в воскресенье, 24 октября, на орбиту успешно вывели специальный спутник-уборщик Shijian-21, сообщает Xinhua.

На орбиту спутник вывела ракета-носитель Long March-3B. Спутник будут использовать для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.

Космический мусор - это твердые отходы космической деятельности. Космическим мусором становятся неработоспособные спутники, части ракет-носителей и фрагменты спутников после взрыва или столкновений.

По последним подсчетам ученых, сейчас вокруг Земли находится почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм, а также 34 тысячи частиц размером более 10 сантиметров.


Источник: https://korrespondent.net/
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