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Наука
6 ноября 21, 22:34
Ученые выяснили, что коронавирус проникает в клетки мозга
коронавирус
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Открытие объясняет, почему коронавирус может приводить к продолжительным неврологическим симптомам.

Ученые выяснили, как коронавирус поражает человеческий мозг. Об этом сообщает NBC News в субботу, 6 ноября.

Исследование провели ученые Калифорнийского Национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).

Как показали предыдущие исследования, вирус может легко попадать в мозг через нос человека. Он проникает в клетки мозга, и таким образом, вероятно, приводит к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.

Теперь же наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются через семь дней после заражения. При этом чаще это заметно у старых животных, страдающих диабетом.

Ученые предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга, потенциально отвечая на вопрос о том, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов еще долго после преодоления первичного заболевания COVID-19.

Также ученые обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга, потому что нейроны обеспечивают нормальное функционирование человеческого мозга.

В связи с тем, что иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, подчеркнули исследователи.

Ранее были названы симптомы постковида у детей. Тяжелый острый респираторный синдром после перенесенного коронавируса развивается не только у взрослых, но и у детей и подростков.

Также ученые нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусным инфекциям. Ученые проанализировали кровь пациента, зараженного оригинальным вирусом SARS-CoV-1 в начале 2000-х годов, и больного COVID-19.
Korrespondent
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