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Новости
Наука
8 ноября 21, 11:41
К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
астероид
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Объект максимально приблизится к нашей планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров.
В декабре этого года к Земле приблизится потенциально опасный астероид 4660 Nereus. Об этом сообщило издание Daily Record со ссылкой на данные NASA.

Длина космического тела 330 метров, что сопоставимо с высотой Эйфелевой башни в Париже (324 метра). Отмечается, что 4660 Nereus больше, чем 90% других известных астероидов.

Объект максимально приблизится к Земле 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров - это в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

По данным NASA, астероид не представляет угрозы для нашей планеты.

Как сообщалось, астрономы с помощью наземных телескопов и межпланетной станции OSIRIS-REx оценили 500-метровый околоземной астероид Бенну как самый опасный для Земли. Вероятность столкновения - один шанс из 2700 и относится к сентябрю 2182 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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