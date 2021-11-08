К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

В декабре этого года к Земле приблизится потенциально опасный астероид 4660 Nereus. Об этом сообщило издание Daily Record со ссылкой на данные NASA.





Длина космического тела 330 метров, что сопоставимо с высотой Эйфелевой башни в Париже (324 метра). Отмечается, что 4660 Nereus больше, чем 90% других известных астероидов.





Объект максимально приблизится к Земле 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров - это в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.





По данным NASA, астероид не представляет угрозы для нашей планеты.





Как сообщалось, астрономы с помощью наземных телескопов и межпланетной станции OSIRIS-REx оценили 500-метровый околоземной астероид Бенну как самый опасный для Земли. Вероятность столкновения - один шанс из 2700 и относится к сентябрю 2182 года.



