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Наука
8 ноября 21, 22:08
Ученые: Вакцина эффективнее природного иммунитета
вакцинация
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Вакцинированные имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные – еще более высокий.
Ученые из Монреальского университета установили, что у людей, перенесших COVID-19 в легкой форме, после вакцинации удваивается уровень антител. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает Newswise.
 
Кроме того, было установлено, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает против даже от штамма Дельта. 
 
Так как большинство исследований посвящено оценке уровня антител у вакцинированных и переболевших COVID-19 в средней и тяжелой формах, канадские специалисты сосредоточились на сравнении иммунной защиты у трех групп: переболевших в легкой или бессимптомной форме, вакцинированных и переболевших в легкой форме и затем вакцинированных.
 
Отмечается, что исследование началось в 2020 году. В больнице Университета Лаваль ученые обследовали 32 взрослых канадца, у которых две-три недели назад диагностировали коронавирус в легкой форме.
 
Затем в течение года наблюдали у них изменения уровня антител по мере появления новых штаммов коронавируса. За это время некоторые пациенты прошли вакцинацию.
 
Данные сравнивали с контрольной группой не болевших COVID-19.
 

Результаты показали, что у вакцинированных Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей, а среди переболевших высокие титры дольше сохранялись у пожилых.
 
"У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей их было больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет. Через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке", – заявил один из руководителей исследования, профессор химического факультета Жан-Франсуа Массон.
 
В одном случае у переболевшего ранее мужчины после инфекции не было антител против варианта дельта, а после вакцинации они выработались.
 

Ранее сообщалось, что у части переболевших коронавирусом не появляются антитела, поэтому они не защищены от повторного заражения и нуждаются в вакцинации.
 
Korrespondent
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