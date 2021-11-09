Названы продукты, способные противостоять COVID-19

Профессор ФМБА России и доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что животные и нерафинированные растительные жиры обязательно должны быть в рационе во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Российская газета.

По ее словам, богатые ими продукты обладают противовоспалительной защитой. Животные и нерафинированные растительные жиры противостоят распространению вируса.

В первую очередь, речь идет о масло гхи, которое рекомендуется употреблять по 1,5-2 чайные ложки в день.

Кроме того, куриное или перепелиное яйцо на завтрак также является хорошим источником жирорастворимых витаминов A, D и E. А еще - в первой половине дня хорошо съедать кусочек сала, а в течение дня - орехи и семена.

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Также во время пандемии коронавируса необходимо употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.