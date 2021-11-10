NASA отсрочило высадку человека на Луне

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено отправить на Луну человека в рамках программы Артемида (Artemis) в 2025 году, а не в 2024-м, как планировалось. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон, сообщает в ночь на среду, 10 ноября, пресс-служба управления.





По словам Нельсона, миссию Артемида-2, которая является первой пилотируемой миссией, планируют запустить только в мае 2024 года.





"Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека как минимум до 2025 года", - сказал он и добавил, что ей будет предшествовать непилотируемая посадка на Луне.





Отметим, программа высадки астронавтов на Луну Артемида включает три этапа:





- вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется обратно;

- облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту;

- доставка астронавтов на Луну.





Главная задача программы - безопасное возвращение человека на лунную поверхность, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации спутника Земли.



