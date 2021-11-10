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Новости
Наука
10 ноября 21, 11:42
NASA отсрочило высадку человека на Луне
Луна
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Пилотируемой высадке на лунную поверхность будет предшествовать непилотируемая посадка, анонсировали в космическом агентстве США.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено отправить на Луну человека в рамках программы Артемида (Artemis) в 2025 году, а не в 2024-м, как планировалось. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон, сообщает в ночь на среду, 10 ноября, пресс-служба управления.

По словам Нельсона, миссию Артемида-2, которая является первой пилотируемой миссией, планируют запустить только в мае 2024 года.

"Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека как минимум до 2025 года", - сказал он и добавил, что ей будет предшествовать непилотируемая посадка на Луне.

Отметим, программа высадки астронавтов на Луну Артемида включает три этапа:

- вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется обратно;
- облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту;
- доставка астронавтов на Луну.

Главная задача программы - безопасное возвращение человека на лунную поверхность, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации спутника Земли.

Источник: https://korrespondent.net/
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