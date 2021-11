Обнаружена новая польза пенициллина

Группа международных ученых выяснила, что терапия с помощью пенициллина способна снизить риск развития ревмокардита у детей и подростков. Об этом говорится в статье ученых, опубликованной в The New England Journal of Medicine.

Это страшное заболевание от которого ежегодно в мире умирают порядка 306 тысяч человек.

В исследовании GOAL приняли участие 818 детей и подростков из Уганды в возрасте от пяти до 17 лет с диагнозом ревмокардит. Они были разделены на две группы. Одним каждые четыре недели в течение двух лет давали инъекции бензатина бензилпенициллина, другим - ничего.

Итоговое УЗИ показало, что у трех из 399 участников экспериментальной группы были осложнения ревмокардита.

"Результаты исследования показывают, что на 13 детей, которым была оказана терапия в течение двух лет, у одного удастся предотвратить развитие болезни", - заключили ученые.

