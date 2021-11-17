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17 ноября 21, 09:44
Pfizer поделится лицензией на таблетки против коронавируса
таблетки
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Pfizer бесплатно поделится лицензией на экспериментальные таблетки против коронавируса Pfizer – лекарства станут доступнее для 95 стран мира

Фармацевтическая компания Pfizer решила поделиться лицензией на свои экспериментальные таблетки от коронавируса Paxlovid – лекарства станут доступнее для 95 стран. Об этом сказано в заявлении на сайте фармкомпании.

Компания Pfizer заявила, что будет инвестировать около $1 млрд средств в поддержку производства таблеток. Также Pfizer подписала добровольное лицензионное соглашение с Патентным пулом лекарственных средств, чтобы помочь расширить доступ к лекарствам в 95 странах мира с низким и средним уровнем доходов, на которые приходится около 53% населения мира. Как уточняет The New York Times, в основном речь идет о странах Африки и Азии. 

По условиям соглашения, Pfizer не будет получать роялти за продажи таблеток Paxlovid в развивающихся странах и откажется от роялти за продажи во всех странах, на которые распространяется соглашение, пока ситуация с COVID-19 остается чрезвычайной в сфере здравоохранения.

Pfizer также сообщила, что обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) с просьбой разрешить пероральный противовирусный препарат Paxlovid.

В октябре 2021 года ВОЗ сообщила о планах обеспечить бедные страны тестами и лекарствами от коронавируса по низким ценам – $10 за курс для пациентов с легкими симптомами. Одним из включенных в курс препаратов будет американский "Молнупиравир". В начале ноября компания Pfizer опубликовала промежуточные результаты исследования своих таблеток, по результатам которых прием препарата снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89%.
liga.net
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