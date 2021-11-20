В МОЗ спрогнозировали всплеск других болезней

Минздрав в ближайшие годы прогнозирует всплеск других болезней, недовыявленных из-за введения карантина. Об этом заявил глава МОЗ Виктор Ляшко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 ноября.



"Мы разрешили проводить профилактические медицинские осмотры, поскольку эпидемия COVID-19 оказывает значительное влияние и на другие болезни. В частности, мы говорим и об инфекционных болезнях, онкологических, туберкулезе и других болезнях, которые из-за пандемии COVID-19 у нас могут быть недовыявлены. Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, когда мы находимся в карантинных ограничениях, у нас значительно увеличится лет через 3-5 лет количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни, будет гораздо труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны. Поэтому мы возобновили прохождение медицинских осмотров", - ответил Ляшко на вопрос о медосмотрах педагогов.

По его словам, согласно законодательству, медосмотры определенных контингентов работников проводят за счет работодателей, поэтому педагоги не должны платить за его прохождение.

В то же время руководители учреждений здравоохранения, проводящие такие медосмотры, должны четко спланировать их работу и определить отдельные дни и часы для проведения медосмотров.

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