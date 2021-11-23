Hubble запечатлел "тройную" галактику в созвездии Рыбы

Космический телескоп Hubble сделал снимок "тройной" галактики под названием SGAS 0033+02, расположенной в созвездии Рыбы. Об этом сообщается на сайте обсерватории, посвященной работе устройства.

Снимок был сделан широкоугольной камерой Wide Field Camera 3 (WFC3). Галактика была среди множества звезд.

При этом на одном фото она появилась трижды - один раз как изогнутая дуга и дважды - как маленькие круглые точки вокруг звезды.

Это явление ученые называют гравитационным линзированием.

"Оно случается, когда свет от очень далекой галактики (например SGAS 0033+02) изгибается (или "линзируется") под действием гравитации массивного небесного объекта, который находится на переднем плане между далекой галактикой и Землей", - отмечают астрономы.

Напомним, ранее телескоп совершил тур по пределам Солнечной системы и запечатлел несколько планет.



