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Новости
Наука
22 ноября 21, 17:15
Hubble запечатлел "тройную" галактику в созвездии Рыбы
Галактика
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Кроме того, известно, что галактика SGAS 0033+02 расположена очень близко к самой яркой звезде.

Космический телескоп Hubble сделал снимок "тройной" галактики под названием SGAS 0033+02, расположенной в созвездии Рыбы. Об этом сообщается на сайте обсерватории, посвященной работе устройства.

Снимок был сделан широкоугольной камерой Wide Field Camera 3 (WFC3). Галактика была среди множества звезд.

При этом на одном фото она появилась трижды - один раз как изогнутая дуга и дважды - как маленькие круглые точки вокруг звезды.

Это явление ученые называют гравитационным линзированием.

"Оно случается, когда свет от очень далекой галактики (например SGAS 0033+02) изгибается (или "линзируется") под действием гравитации массивного небесного объекта, который находится на переднем плане между далекой галактикой и Землей", - отмечают астрономы.

Напомним, ранее телескоп совершил тур по пределам Солнечной системы и запечатлел несколько планет.
Korrespondent
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