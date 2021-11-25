Ученые обнаружили новый COVID-штамм с 32 мутациями

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который еще более опасен, чем предыдущие. Он содержит 32 мутации. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме того, новый COVID-штамм устойчив к вакцинам.

Отмечается, что новый вариант коронавируса возник в Ботсване, пока известно о 10 случаях этого штамма в трех странах. В настоящее время в Ботсване обнаружены три заражения новым штаммом, в Южной Африке - шесть, а также один случай в Гонконге.

По словам ученых, штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного СПИДом.

Эксперты считают, что беспрецедентное количество мутаций штамма может сделать его "нестабильным", не давая широкого распространения.

Ранее сообщалось, что в Норвегии обнаружен новый подвид штамма Дельта.

Защищают ли вакцины от дельта-штамма COVID-19