Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.31
USD
27.01
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
25 ноября 21, 09:52
Ученые обнаружили новый COVID-штамм с 32 мутациями
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В настоящее время в Ботсване обнаружены три заражения новым штаммом, в Южной Африке - шесть, а также один случай в Гонконге.

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который еще более опасен, чем предыдущие. Он содержит 32 мутации. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме того, новый COVID-штамм устойчив к вакцинам.

Отмечается, что новый вариант коронавируса возник в Ботсване, пока известно о 10 случаях этого штамма в трех странах. В настоящее время в Ботсване обнаружены три заражения новым штаммом, в Южной Африке - шесть, а также один случай в Гонконге.

По словам ученых, штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного СПИДом.

Эксперты считают, что беспрецедентное количество мутаций штамма может сделать его "нестабильным", не давая широкого распространения.

Ранее сообщалось, что в Норвегии обнаружен новый подвид штамма Дельта.

Защищают ли вакцины от дельта-штамма COVID-19
Korrespondent
Ещё по теме:
Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac
Привитый Китай сдается Дельте? Жители вновь скупают продукты
Pfizer выпустит на рынок "вакцину-усилитель"
Россию обвинили в краже формулы для вакцины "Спутник"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей