Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.43
USD
27.09
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
26 ноября 21, 10:17
Новый тип COVID: ВОЗ созывает срочное заседание
ВОЗ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новым вариантом коронавируса уже заражены 82 человека: 77 в Южно-Африканской Республике, четыре - в Ботсване и один - в Гонконге.

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 26 ноября, соберется на срочное заседание, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса B.1.1.529, выявленную в Южной Африке. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что на встрече ее участники планируют определить, новый штамм является вариантом SARS-CoV-2, вызывающим обеспокоенность или интерес.
Как рассказал изданию глава Центра эпидемических ответных действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра, причиной заседания являются опасения ВОЗ касательно быстрого распространения B.1.1.529. По словам ученого, очень большое количество мутаций и устойчивость нового штамма к вакцинам создает угрозу высокой вероятности заражения.

"Любой новый вариант, способный уклоняться от вакцин или распространяться быстрее, чем Дельта, может стать серьезной проблемой на пути выхода мира из пандемии", - заявил он.

Газета сообщает, что новым вариантом COVID на сегодня инфицированы 82 человека: 77 в Южно-Африканской Республике, четыре - в Ботсване и один - в Гонконге. Два дня назад таких случаев было десять.

Напомним, штамм B.1.1.529 имеет 32 мутации в спайковом белке - части вируса, которую большинство вакцин используют для подготовки иммунной системы к COVID.
Korrespondent
Ещё по теме:
G7 создаст глобальный проект противодействия Китаю
G7 создаст глобальный проект противодействия Китаю
Украинские моряки застряли у берегов Африки, 1 умер от жары
В Африке более 7 миллионов случаев COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей