Новый опасный штамм Омикрон. Что о нем известно?

Страны по всему миру вновь закрывают границы и усиливают карантинные ограничения из-за появления нового штамма коронавируса, который получил название Омикрон. Новая мутация коронавируса, выявленная в этом месяце в ЮАР, может оказаться заразнее Дельты, предупреждают в ВОЗ. Корреспондент.net рассказывает, что известно.

Ученые из Южной Африки обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, который Всемирная организация здравоохранения обозначила как "вызывающий опасения" и назвала буквенным обозначением Омикрон.

В реестр "вызывающих опасения" штаммов коронавируса ВОЗ ранее включила еще четыре: Альфу, Бету, Гамму и Дельту. Последний штамм на данный момент является самым распространенным в мире.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими опасения", - обозначила ВОЗ причину, в связи с которой штамм Омикрон с 26 ноября оказался в списке "тревожных" вариантов коронавируса.

На данный момент Омикрон зафиксирован уже в нескольких европейских странах. Украина запретила въезд из ряда стран Южной Африки тем, кто откажется пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

При этом журналист-расследователь газеты New York Times Эрик Липтон обнаружил документ, согласно которому Омикроном заразилась жительница Бельгии, которая не была в ЮАР - она добиралась через Турцию в Египет.

Первые данные об Омикроне представил на экстренном онлайн-брифинге в конце прошлой недели министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала совместно с эпидемиологами Тулио де Оливейрой и Ричардом Лесселзом.

Информация, которая имеется на сегодня по варианту Омикрон пока очень предварительная. Нет никаких прямых данных, измеренных в ходе экспериментов или наблюдений: ни по заразности, ни по способности обходить вакцинный иммунитет, ни, тем более, по тяжести вызываемого заболевания.

Само существование этого нового варианта было зафиксировано учеными из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР только во вторник, 23 ноября. Следующие сутки ушли на анализ данных, а уже к вечеру 25 ноября стало ясно, что ситуация требует срочного внимания ВОЗ и ученых.

На данный момент фактически известны только:

- первые последовательности генома проанализированы

- желтым обозначены три мутации, которые, вероятно, являются значимыми биологическими изменениями» коронавируса (и могут влиять на его свойства), но ранее не наблюдались в других вызывающих опасение вариантах

- голубым выделены 11 мутаций коронавируса, с которыми ученые ранее не встречались никогда либо крайне редко, чтобы достоверно о них судить

- три оттенка фиолетового обозначают мутации, которые ученые считают предположительно "функциональными" (способными повлиять на проникновение вируса в наш организм), хотя ранее они не были характерны для штаммов, "вызывающих опасения" в классификации ВОЗ

Took a look at the spike mutations in B.1.1.529 this evening, and colour coded them (details below)...there is...not much green.





Одна из гипотез возникновения Омикрона была озвучена главой технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марией Ван Керкхове газете Financial Times: источником мог быть пациент с ослабленным иммунитетом, полностью не вылечившийся от предыдущего варианта коронавируса. По версии эксперта, вирус долгое время находился в организме, благодаря чему реплицировался.





Данные о распространении вируса выглядят тревожно. В середине ноября на фоне очень низкой общей заболеваемости в ЮАР была замечена вспышка ранее неизвестного варианта. Как показывают математические модели, Омикрон фактически вытеснил Дельту.





При этом ВОЗ не стала указывать ЮАР как страну первых задокументированных образцов вируса, как это было с Индией в случае штамма Дельта или Великобританией для штамма Альфа, а написала в этой графе на своем сайте "многочисленные страны".





ВОЗ 29 ноября оценила вероятность распространения Омикрон-штамма на глобальном уровне как очень высокую. В организации порекомендовали странам быть готовыми к усилению эпидемиологических мер для борьбы с распространением COVID-19.





Но главный призыв ВОЗ - увеличить темпы вакцинации населения. Там отметили, что современные вакцины в некоторой степени защищают от Омикрона. Случаи заражения у вакцинированных граждан возможны, но в небольшом количестве, подчеркнули в организации.





При этом предварительные данные свидетельствуют о существовании повышенного риска повторного заражения COVID-19. То есть, переболевшие люди могут легче заразиться Омикроном, чем другими вариантами, вызывающими опасения.





В заявлении также сказано, что у ВОЗ пока нет точных данных о том, является ли Омикрон более заразным и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, чем другие штаммы коронавируса, включая Дельту. На сегодняшний день в мире не зарегистрировано летальных исходов после заражения новым штаммом коронавируса.





Симптомы Омикрон-штамма коронавируса проявлялись в легкой форме в отличие от других штаммов, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кутзи.





По словам медика, никто из ее пациентов с Омикрон-штаммом не был госпитализирован, поскольку им "не нужен больничный уход и кислород". "Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2 - 3 дня. Все это время они проводили дома", - рассказала Анжелик Кутзе.





Пациенты, у которых обнаружили Омикрон-штамм, жаловались на сильное чувство усталости, кроме того, у шестилетнего заболевшего зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру, говорит врач.





"Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло", - рассказала она.





При этом пациенты с новым штаммом, как отметила Кутзи, чаще всего были молодыми людьми. Врач также уточнила, что у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.





"Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме", - сказала врач.





Также нет информации о том, насколько Омикрон способен обходить вакцинный иммунитет. Сейчас по всему миру ведутся исследования, чтобы это прояснить, а компании, производящие вакцины, обещают адаптировать свои препараты под Омикрон.