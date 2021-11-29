Новый опасный штамм Омикрон. Что о нем известно?

Страны по всему миру вновь закрывают границы и усиливают карантинные ограничения из-за появления нового штамма коронавируса, который получил название Омикрон. Новая мутация коронавируса, выявленная в этом месяце в ЮАР, может оказаться заразнее Дельты, предупреждают в ВОЗ. Корреспондент.net рассказывает, что известно.

Ученые из Южной Африки обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, который Всемирная организация здравоохранения обозначила как "вызывающий опасения" и назвала буквенным обозначением Омикрон.

В реестр "вызывающих опасения" штаммов коронавируса ВОЗ ранее включила еще четыре: Альфу, Бету, Гамму и Дельту. Последний штамм на данный момент является самым распространенным в мире.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими опасения", - обозначила ВОЗ причину, в связи с которой штамм Омикрон с 26 ноября оказался в списке "тревожных" вариантов коронавируса.

На данный момент Омикрон зафиксирован уже в нескольких европейских странах. Украина запретила въезд из ряда стран Южной Африки тем, кто откажется пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

При этом журналист-расследователь газеты New York Times Эрик Липтон обнаружил документ, согласно которому Омикроном заразилась жительница Бельгии, которая не была в ЮАР - она добиралась через Турцию в Египет.

Первые данные об Омикроне представил на экстренном онлайн-брифинге в конце прошлой недели министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала совместно с эпидемиологами Тулио де Оливейрой и Ричардом Лесселзом.

Информация, которая имеется на сегодня по варианту Омикрон пока очень предварительная. Нет никаких прямых данных, измеренных в ходе экспериментов или наблюдений: ни по заразности, ни по способности обходить вакцинный иммунитет, ни, тем более, по тяжести вызываемого заболевания.

Само существование этого нового варианта было зафиксировано учеными из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР только во вторник, 23 ноября. Следующие сутки ушли на анализ данных, а уже к вечеру 25 ноября стало ясно, что ситуация требует срочного внимания ВОЗ и ученых.

На данный момент фактически известны только:

- первые последовательности генома проанализированы

- данные о распространении варианта в нескольких районах ЮАР Омикрон несет необычно высокое число мутаций: около 50 в целом геноме, из которых 35 локализованы они в наиболее опасном месте - попадают в S-белок, а десять из них попадают в ту его часть, которая непосредственно контактирует с рецептором ACE2 на поверхности человеческих клеток. Для сравнения вариант Дельта несет в том же последнем участке всего две мутации. Это означает, что новый вариант Омикрон может быть: - потенциально более заразным, чем другие мутации - потенциально более заразным, чем другие мутации

- потенциально способным уходить от действия нейтрализующих антител, "нацеленных" на исходный вариант S-белка, используемый в вакцинах Джеффри Баррет, ведущий исследователь генома коронавируса из Института Сенгера (геномный исследовательский центр в Кембриджшире, Великобритания), для наглядности перечислил все мутации штамма Омикрон, раскрасив их разными цветами: - красным маркированы наиболее "опасные" мутации, которые ранее уже наблюдались в других "тревожных" штаммах - Альфа, Бета и Дельта (в Омикроне есть отдельные мутации каждого из них) - красным маркированы наиболее "опасные" мутации, которые ранее уже наблюдались в других "тревожных" штаммах - Альфа, Бета и Дельта (в Омикроне есть отдельные мутации каждого из них)





- желтым обозначены три мутации, которые, вероятно, являются значимыми биологическими изменениями» коронавируса (и могут влиять на его свойства), но ранее не наблюдались в других вызывающих опасение вариантах





- голубым выделены 11 мутаций коронавируса, с которыми ученые ранее не встречались никогда либо крайне редко, чтобы достоверно о них судить



