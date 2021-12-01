Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.88
USD
27.29
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
1 декабря 21, 18:41
Тяжелый COVID удваивает шанс умереть в течение года
ковид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тяжелая форма коронавируса связана с повышенным риском смерти в течение следующих 12 месяцев, особенно среди пациентов до 65 лет.
Ученые из США выяснили, что тяжелое течение коронавируса может значительно навредить здоровью в долгосрочной перспективе и удваивает шансы умереть в течение года после болезни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine, сообщает Eurek Alert.

Специалисты проанализировали электронные истории болезни 13 638 пациентов, прошедших ПЦР-тест на коронавирус, из которых 178 пациентов переболели в тяжелой форме, 246 – в легкой или умеренной, а у остальных оказался отрицательный результат. 
 
Все пациенты, включенные в исследование, выздоровели после болезни, и за ними наблюдали в течение следующих 12 месяцев.
 
Как оказалось, у людей, перенесших тяжелый COVID-19, вероятность смерти в течение следующего года более чем в два раза выше, чем у тех, кто не был инфицирован или имел легкие симптомы.
 
При этом наиболее рискуют пациенты возрастом до 65 лет. 
 
Большинство смертей, которые произошли после тяжелой формы COVID-19, не были связаны с распространенными осложнениями заболевания, такими как респираторные или сердечно-сосудистые проблемы.
 
Причиной около 80% летальных исходов стали проблемы, не связанные с коронавирусом. Это свидетельствует о том, общее ухудшение здоровья сделало их уязвимыми для различных заболеваний.
 
Как отметили ученые, у пациентов с легкой или средней формой COVID-19 нет повышенного риска смертности по сравнению с неинфицированными, что подчеркивает важность вакцинации.
 
Ранее сообщалось, что коронавирус изменяет функцию клеток поджелудочной железы, что впоследствии может привести к диабету. 
 
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине уже 79,5 тысяч COVID-смертей
В США внедорожник протаранил парад: пять человек погибли
Коронавирус. За сутки выявили под 7500 заболевших
Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей