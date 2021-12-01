Тяжелый COVID удваивает шанс умереть в течение года

Ученые из США выяснили, что тяжелое течение коронавируса может значительно навредить здоровью в долгосрочной перспективе и удваивает шансы умереть в течение года после болезни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine, сообщает Eurek Alert.





Специалисты проанализировали электронные истории болезни 13 638 пациентов, прошедших ПЦР-тест на коронавирус, из которых 178 пациентов переболели в тяжелой форме, 246 – в легкой или умеренной, а у остальных оказался отрицательный результат.

Все пациенты, включенные в исследование, выздоровели после болезни, и за ними наблюдали в течение следующих 12 месяцев.

Как оказалось, у людей, перенесших тяжелый COVID-19, вероятность смерти в течение следующего года более чем в два раза выше, чем у тех, кто не был инфицирован или имел легкие симптомы.

При этом наиболее рискуют пациенты возрастом до 65 лет.

Большинство смертей, которые произошли после тяжелой формы COVID-19, не были связаны с распространенными осложнениями заболевания, такими как респираторные или сердечно-сосудистые проблемы.

Причиной около 80% летальных исходов стали проблемы, не связанные с коронавирусом. Это свидетельствует о том, общее ухудшение здоровья сделало их уязвимыми для различных заболеваний.

Как отметили ученые, у пациентов с легкой или средней формой COVID-19 нет повышенного риска смертности по сравнению с неинфицированными, что подчеркивает важность вакцинации.

Ранее сообщалось, что коронавирус изменяет функцию клеток поджелудочной железы, что впоследствии может привести к диабету.