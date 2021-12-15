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Наука
14 декабря 21, 22:37
Названы симптомы штамма Омикрон
Омикрон
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Пациенты с новым штаммом жалуются на ломоту в теле, усталость и головную боль. Иногда наблюдается першение в горле при отсутствии кашля.

У пациентов со штаммом Омикрон отмечаются "необычные симптомы", отличающиеся от тех, которые были при штамме Дельта. Об этом заявила глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире ВВС.

Она отметила, что начала замечать изменения симптомов с 18 ноября.

"Все началось с пациента в возрасте 33-х лет. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова", - сказала Кетзи.

Она также добавила, что у одного пациента "першило в горле", но не было кашля, он чувствовал вкусы и запахи.

Официальная статистика показывает, что почти три четверти случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке в последние дни, были идентифицированы как Omicron.

"Я совершенно уверена, что у многих людей в Европе уже есть этот вирус", - сказала Кетзи, добавив, что в ближайшее время, по ее мнению, будет возрастание случаев заболевания.

Напомним, сегодня стало известно, что Омикрон выявили уже в 77 странах. Новый штамм распространяется гораздо быстрее предыдущих мутаций, что вызывает обеспокоенность ВОЗ. При этом пока зафиксирован лишь один летальный случай после заражения штаммом Омикрон.
Korrespondent
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