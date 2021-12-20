Дети страдают от опасной патологии после прививки Pfizer

Среди детей, возрастом от 5 до 11 лет, которые получили прививку препаратом от Pfizer и BioNTech наблюдается заболеваемость миокардитом. Об этом заявили Центры США по контролю и профилактике заболеваний, пишет новостное агентство Reuters.

Таким образом, частота случаев миокардита у мальчиков в возрасте от 16 до 17 лет может составлять более 69 случаев на миллион вторых введенных доз и около 40 случаев на миллион вторых доз у мальчиков в возрасте 12-15 лет.

Отмечается, что на момент начала исследований детям, возрастной категории от 5 до 11 сделали 7 миллионов доз вакцины. Столь пугающие данные были отражены в системе отчетности о побочных эффектах вакцин США.

Напомним, в США консультативный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует заменить вакцину от коронавируса Johnson&Johnson на Pfizer или Moderna, причиной решения стал риск редких случаев свертывания крови после Johnson&Johnson.

Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer заявила, что окончательный анализ ее таблеток против COVID-19 показал почти 90% эффективность при предотвращении госпитализаций и смерти у пациентов группы риска. На этот раз клинические исследования проводились на основе данных еще 1000 человек.

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