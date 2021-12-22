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21 декабря 21, 11:12
Ученые показали фото штамма Омикрон
Омикрон
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В случае с новой мутацией необычно то, что в отличии от других штаммов, Омикрон не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.

Российский центр Вектор опубликовал фотографии нового штамма коронавируса Омикрон. Их во вторник, 21 декабря опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

"ГНЦ ВБ Вектор в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом Омикрон коронавируса для исследования его морфологических характеристик, то есть формы, размера, наличия структур, находящихся на поверхности и т. д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае со штаммом Омикрон необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.

По словам ученых, в целом, состояние клеток при заражении штаммом Омикрон, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.


Напомним, накануне в ВОЗ заявили о подтверждениях того, что COVID-штамм Омикрон распространяется быстрее других мутаций, а также способен заражать вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Также в ВОЗ составили прогноз распространения штамма Омикрон. Штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по странам, в том числе и в тех, где уровень иммунизации населения достаточно высокий.


 
Korrespondent
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