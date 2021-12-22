Ученые показали фото штамма Омикрон

Российский центр Вектор опубликовал фотографии нового штамма коронавируса Омикрон. Их во вторник, 21 декабря опубликовали на сайте Роспотребнадзора.
"ГНЦ ВБ Вектор в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом Омикрон коронавируса для исследования его морфологических характеристик, то есть формы, размера, наличия структур, находящихся на поверхности и т. д.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае со штаммом Омикрон необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.
По словам ученых, в целом, состояние клеток при заражении штаммом Омикрон, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.