Противопоказания к COVID-вакцинации имеет 1% украинцев

Противопоказания к вакцинации против коронавируса имеет менее одного процента граждан Украины. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"По данным октябрьского опроса, проведенного по заказу ЮНИСЕФ, почти четверть украинцев, не желающих вакцинироваться от COVID-19, считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной болезни. На самом деле людей с противопоказаниями к вакцинации менее 1% от взрослого населения Украины", - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОЗ добавили, что вакцинация полностью противопоказана тем, у кого наблюдалась тяжелая аллергическая реакция на первую дозу COVID-препарата или один из его компонентов.

Так, по словам экспертов, следует вакцинироваться людям с сахарным диабетом, эндокринными заболеваниям и имеющим сердечно-сосудистые заболевания, поскольку у них болезнь протекает тяжелее и может дать серьезные осложнения.

Также сделать COVID-прививку можно тем, у кого есть заболевания щитовидной железы, онкоболезни (как в активной фазе заболевания, так и тем, у кого ремиссия). Пациентам, проходящим химиотерапию, следует посоветоваться со своим лечащим врачом, относительно оптимальных сроков вакцинации.

Напомним, в ЕС от COVID привито 78% взрослого населения. В Европе год назад началась кампания по иммунизации от коронавируса.