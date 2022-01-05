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Наука
4 января 22, 19:15
COVID оставляет антитела, атакующие здоровые ткани – ученые
COVID
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Аутоантитела могут поражать здоровые органы и ткани переболевшего коронавирусом, даже если болезнь протекала в легкой форме.
Аутоантитела могут поражать здоровые органы и ткани переболевшего коронавирусом, даже если болезнь протекала в легкой форме.

Результаты недавних исследований показали, что организм человека, переболевшего коронавирусом, может производить широкий спектр антител, в том числе повреждающих органы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно данным, опубликованным в журнале Journal of Translational Medicine, через несколько месяцев после выздоровления от SARS-CoV-2 у переболевших наблюдается повышенный уровень антител, которые могут ошибочно атаковать их собственные органы и ткани, даже если заболевание протекало в легкой форме.

Так, у 177 медицинских работников, заразившихся коронавирусом до появления вакцин и успешно преодолевших болезнь, в течение шести месяцев выявляли стойкие аутоантитела, которые могут вызывать хроническое воспаление и повреждение суставов, кожи и нервной системы. 

Ранее биологи выделили антитела, которые могут нейтрализовать штамм Омикрон и многие другие коронавирусы. 
Korrespondent
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