Протозвезда находится в области звездообразования WB89-789 в 62 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Солнце находится в два раза ближе.













Двухцветное изображение области звездообразования WB 89–789 в ближнем инфракрасном диапазоне. Фото: The American Astronomical Society





Используя телескопа ALMA в Чили для наблюдений, астрономы выяснили, что новорожденную звезду окружают разнообразные молекулы, содержащие углерод, кислород, азот, серу и кремний; в том числе сложные органические, включающие до девяти атомов: метанол, этанол, метилформиат, диметиловый эфир, формамид, пропаннитрил и другие. Они потенциально служат сырьем для более крупных пребиотических молекул. Считается, что последние выступают строительными «блоками», необходимыми для появления жизни.









Радиоспектр протозвезды в крайней внешней части галактики. Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), T. Shimonishi (Niigata University)





Это первая протозвезда, обнаруженная на краю нашей галактики, с «коконом» столь химически богатого молекулярного газа. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.





Экспертов удивило, что относительное содержание сложных органических молекул в недавно открытом объекте очень похоже на то, которое можно обнаружить в подобных объектах во внутренней части Млечного Пути. Значит, сложные органические молекулы образуются даже на краю нашей галактики, где окружающая среда сильно отличается от окрестностей Солнца.









«Эти наблюдения показали, что сложные органические молекулы могут эффективно образовываться даже в средах с низкой «металличностью»На краю Млечного Пути обнаружен звездный "кокон" со сложными органическими молекулами, таких, как самые отдаленные области нашей галактики. Это открытие представляет собой важную часть головоломки, позволяющую понять, как во Вселенной образуются сложные органические молекулы», — отметил Кенджи Фуруя, астроном Национальной астрономической обсерватории Японии.





Ранее астрономы из Европы, Канады и России обнаружили остатки древнего звездного скопления C-19 с уникально низкой «металличностью». Оно расположено на окраине Млечного Пути.