Знамение конца. Омикрон вскоре заразит пол-Европы

После зимних праздников мир захлестнула новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В США и ряде стран Европы в критической ситуации оказались системы здравоохранения из-за рекордных показателей заболеваемости.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что более половины населения Европы до конца этой зимы могут заразиться вариантом коронавируса Омикрон. Однако окончание пандемии "уже в поле нашего зрения", сказали в ВОЗ.

Оптимистичные прогнозы основаны на свойствах Омикрона. Несмотря на его способность распространяться с молниеносной скоростью, ковид, вызванный Омикроном, протекает легче. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Всемирная организация здравоохранения 12 января объявила о рекорде по заболеваемости COVID-19. Более 15 миллионов человек заразились по всему миру за прошедшую неделю, что стало максимумом за все время пандемии, говорится в отчете на сайте ВОЗ.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 55 процентов, при этом смертность почти не изменилась.

По данным ВОЗ, об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки, где заболеваемость снизилась на 11 процентов. В Юго-Восточной Азии рост новых случаев коронавирусной инфекции оказался самым высоким, на прошлой неделе он подскочил на 418 процентов. За ним следуют Регион Западной части Тихого океана - 122 процентов.

Число летальных исходов значительно выросло в Африке (на 84 процента) и Америке (на 26 процентов), тогда как в Европе смертность снизилась на десять процентов, в Юго-Восточной Азии на шесть процентов, а в Восточном Средиземноморье - на 11 процентов.

Скачок заболеваемости в мире происходит на фоне быстрого распространения штамма Омикрон. Как заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, более половины населения Европы в ближайшие полтора-два месяца могут заразиться Омикроном.

"Институт показателей здоровья и их оценки (IHME) прогнозирует, что более 50 процентов населения [европейского] региона будут инфицированы Омикроном в ближайшие 6-8 недель", - заявил Клюге.

По его словами, данные, собранные за последние недели, подтверждают, что Омикрон обладает высокой трансмиссивностью, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован.

Однако в ВОЗ подчеркивают, что наибольшему риску при заражении Омикроном подвергаются невакцинированные люди, а также пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями. Об этом заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Те, кто получил дозу вакцины, по словам Райана, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме. Керкхове, в свою очередь, указала на то, что, по данным ВОЗ, смертность при заражении Омикроном увеличивается с возрастом больного.

Райан напомнил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от исходного состояния здоровья человека, в том числе от того, насколько сильна его иммунная система. Например, заболевание диабетом снижает способность организма противостоять вирусу.