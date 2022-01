Знамение конца. Омикрон вскоре заразит пол-Европы

После зимних праздников мир захлестнула новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В США и ряде стран Европы в критической ситуации оказались системы здравоохранения из-за рекордных показателей заболеваемости.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что более половины населения Европы до конца этой зимы могут заразиться вариантом коронавируса Омикрон. Однако окончание пандемии "уже в поле нашего зрения", сказали в ВОЗ.

Оптимистичные прогнозы основаны на свойствах Омикрона. Несмотря на его способность распространяться с молниеносной скоростью, ковид, вызванный Омикроном, протекает легче. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Всемирная организация здравоохранения 12 января объявила о рекорде по заболеваемости COVID-19. Более 15 миллионов человек заразились по всему миру за прошедшую неделю, что стало максимумом за все время пандемии, говорится в отчете на сайте ВОЗ.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 55 процентов, при этом смертность почти не изменилась.

По данным ВОЗ, об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки, где заболеваемость снизилась на 11 процентов. В Юго-Восточной Азии рост новых случаев коронавирусной инфекции оказался самым высоким, на прошлой неделе он подскочил на 418 процентов. За ним следуют Регион Западной части Тихого океана - 122 процентов.

Число летальных исходов значительно выросло в Африке (на 84 процента) и Америке (на 26 процентов), тогда как в Европе смертность снизилась на десять процентов, в Юго-Восточной Азии на шесть процентов, а в Восточном Средиземноморье - на 11 процентов.

Скачок заболеваемости в мире происходит на фоне быстрого распространения штамма Омикрон. Как заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, более половины населения Европы в ближайшие полтора-два месяца могут заразиться Омикроном.

"Институт показателей здоровья и их оценки (IHME) прогнозирует, что более 50 процентов населения [европейского] региона будут инфицированы Омикроном в ближайшие 6-8 недель", - заявил Клюге.

По его словами, данные, собранные за последние недели, подтверждают, что Омикрон обладает высокой трансмиссивностью, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован.

Однако в ВОЗ подчеркивают, что наибольшему риску при заражении Омикроном подвергаются невакцинированные люди, а также пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями. Об этом заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Те, кто получил дозу вакцины, по словам Райана, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме. Керкхове, в свою очередь, указала на то, что, по данным ВОЗ, смертность при заражении Омикроном увеличивается с возрастом больного.

Райан напомнил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от исходного состояния здоровья человека, в том числе от того, насколько сильна его иммунная система. Например, заболевание диабетом снижает способность организма противостоять вирусу.

Cледующие три месяца Омикрон сделает трудными, но конец пандемии близок, заявил спецпредставитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.

Окончание пандемии коронавируса "уже в поле нашего зрения", но каких-то конкретных сроков он не назвал. "Нас ждет еще несколько препятствий на пути [к концу пандемии]", - убежден представитель ВОЗ.

Ученые из Южно-Африканской Республики, где впервые выявили Омикрон, предположили, что этот штамм может положить конец пандемии COVID-19. Результаты исследования опубликованы на сайте South African Medical Research Council.

Они выяснили, что всего 4,5 процента заболевших COVID-19 умерли в госпитале в текущую волну по сравнению со средним показателем в 21 процент в прошлые разы.

Сократилась средняя продолжительность пребывания в больнице до четырех дней по сравнению с 8,8 дня ранее, а число госпитализированных в отделение интенсивной терапии - с 4,3 до одного процента.

С каждой волной наблюдается более легкое течение заболевания, отмечают ученые. Это свидетельствует о том, что Омикрон может послужить "предвестием" окончания эпидемической фазы пандемии коронавируса и переходом ее в эндемическую - характерную для определенной местности, пришли к выводу ученые.

О том, что распространение Омикрона может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад, говорит и один из богатейших людей планеты, сооснователь и крупнейший акционер IT-корпорации Microsoft, известный филантроп Билл Гейтс, который за годы пандемии стал одним из главных спикеров по этому вопросу.

"Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений Омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп", - написал он в Twitter.

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu.

— Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022

По мнению Гейтса, из-за Омикрона у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года. Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию, предупредил он.

"Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов... Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса", - добавил Гейтс.

Филантроп ранее говорил, что считает этот год годом концом пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также ожидает, что 2022 год станет последним годом пандемии. "Мы ожидаем, что 2022 год станет годом завершения пандемии в том виде, в котором она была в предыдущие два года", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе сообщила о создании технической консультативной группы по вакцинам от коронавируса, которая будет готовить рекомендации по препаратам в связи новыми штаммами коронавируса.

Эксперты считают, что должны быть разработаны вакцины против COVID-19, которые оказывают большое влияние на профилактику инфекции и ее передачу, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти.

"До тех пор пока такие вакцины не будут доступны, и по мере развития вируса SARS-CoV-2 может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19, чтобы вакцины продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции и заболеваний, вызываемых Омикроном и будущими вариантами", - говорится в сообщении ВОЗ.

Для соответствия критериям, установленным ВОЗ для вакцин против коронавируса, включая защиту от тяжелых заболеваний, консультативная группа рассмотрит возможность изменения состава вакцины.

Американская компания Pfizer уже заявила, что планирует к марту выпустить вакцину, адаптированную к Омикрону - ее производство запускается уже сейчас.

Генеральный директор компании Альберт Бурла в эфире телеканала CNBC отметил, что препарат будет также эффективен и против других циркулирующих в мире штаммов.

"Надеемся, что получится достигнуть чего-то, что обеспечит большую защиту, особенно от инфицирования, поскольку защита от госпитализации и тяжелого течения болезни, которую дают нынешние прививки, находится на приемлемом уровне при условии, например, вакцинации третьей дозой", - отметил он.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель в эфире CNBC также заявил, что компания работает над бустерной дозой препарата, которая будет адаптирована к Омикрону. Клинические испытания препарата начнутся в скором времени, а его выпуск планируется на осень этого года, отметил Бансель.