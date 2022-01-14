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13 января 22, 21:32
Украинский спутник Січ-2-30 выведен на орбиту
спутник Січ-2-30
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Украинский спутник Січ-2-30 отделился от ракеты и успешно выведен на орбиту: видео запуска спутника Сич-2-30 на ракете Маска.

Сегодня, 13 января, с базы Космических сил США стартовала ракета с украинским правительственным спутником Сич-2-30, в 18:52 украинский спутник должен был отделиться от разгонного блока ракеты. Трансляцию ведет YouTube-канал SpaceX.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США.


Отделение спутника произошло на высоте 548 км и скорости 27 567 км/ч над северной оконечностью Гренландии.


Ориентировочно в 20:20-20:30 спутник впервые пролетел над территорией Украины. С ним должна была быть установлена связь в Центре космической связи в Дунаевцах.


Событие прокомментировал президент Владимир Зеленский – он написал в соцсети, что "затаив дыхание, следил онлайн".

Зеленский отметил, что спутник Січ-2-30 разработало и изготовило ГП Конструкторское бюро Южное вместе с другими украинскими предприятиями, и это полностью украинская технология.


СПРАВКА. Сич-2-30 предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне: 0,51-0,59 мкм (зеленый), 0,61-0,68 (красный), 0,80-0,89 (ближний ИК) и 0,51-0,90 (панхром). Также его используют для мониторинга ионосферы. Это модификация Сич-2, запущенного в 2011-м и проработавшего <16 месяцев при плане в 5 лет (потеря энергоснабжения). Общая масса – около 210 кг, из них 40 кг полезной нагрузки. Разрешение ~6,1 м при ширине полосы съемки ~36,5 км. Накопитель для данных – 10 Гб, канал передачи – 30,72 Мбит/с. Рассчитан на три года службы на ССО высотой 525 км (ранее планировалось 5 лет на 668 км) с наклонением 98,1°. Официальные затраты — около $2 млн. 

За годы независимости Украина и украинские организации/вузы запустили всего семь спутников. Последним госспутником был Сич-2 в 2011-м.

Эта миссия – часть космической программы на 2021-2024 годы.
liga.net
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