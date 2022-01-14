Украинский спутник Січ-2-30 выведен на орбиту

Сегодня, 13 января, с базы Космических сил США стартовала ракета с украинским правительственным спутником Сич-2-30, в 18:52 украинский спутник должен был отделиться от разгонного блока ракеты. Трансляцию ведет YouTube-канал SpaceX.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США.





Отделение спутника произошло на высоте 548 км и скорости 27 567 км/ч над северной оконечностью Гренландии.







