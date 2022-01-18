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Новости
Наука
17 января 22, 23:11
Ученые Швеции обнаружили новую мутацию Омикрона
Омикрон
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Новый подвариант был зарегистрирован 14 января у трех человек в Уппсале и уже получил название BA.2.

Ученые из Академической лаборатории в шведском городе Уппсала выявили новую мутацию штамма коронавируса Омикрон. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 17 января.

Указано, что новый подвариант был зарегистрирован 14 января у трех человек и уже получил название BA.2.

Представитель лаборатории Матс Мартинель пояснил, что пока о новой мутации известно очень мало. Он признал, что в Уппсале может быть больше случаев BA.2, так как новый вид Омикрона требует более глубокого секвенирования и есть вероятность того, что у некоторых заразившихся он не был выявлен.

Ранее в ВОЗ заявили, что COVID-19 становится эндемическим заболеванием. Коронавирус часто мутирует, поэтому предсказывать развитие пандемии сложно, заявили в организации.

Также стало известно, что ученые в США открыли антитела, нейтрализующие Омикрон и другие штаммы коронавируса.
Korrespondent
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