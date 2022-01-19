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19 января 22, 09:41
Опасность штамма "Омикрон" призвали пересмотреть в ВОЗ
Омикрон
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон"

Об этом сообщает ORF.at.

Он считает, что люди заблуждаются, когда считаю этот штамм менее опасным, отметив, что "Омикрон" также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям.

Он акцентировал внимание на то, что многие недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.

Не заблуждайтесь, Омикрон приводит к госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи заполняют медицинские учреждения... Омикрон может быть в среднем менее тяжелым, но повествование о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение (...) и уносит больше жизней.

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Гебрейсус также заявил, что пандемия еще не закончилась. А из-за сильной заразности "Омикрона" вероятно возникновение других штаммов коронавируса.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

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