Опасность штамма "Омикрон" призвали пересмотреть в ВОЗ

Об этом сообщает ORF.at.

Он считает, что люди заблуждаются, когда считаю этот штамм менее опасным, отметив, что "Омикрон" также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям.

Он акцентировал внимание на то, что многие недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.

Не заблуждайтесь, Омикрон приводит к госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи заполняют медицинские учреждения... Омикрон может быть в среднем менее тяжелым, но повествование о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение (...) и уносит больше жизней.

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Гебрейсус также заявил, что пандемия еще не закончилась. А из-за сильной заразности "Омикрона" вероятно возникновение других штаммов коронавируса.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

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