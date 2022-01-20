К Земле летит астероид с максимальным риском столкновения

В начале января астрономы из обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона обнаружили астероид 2022 AE1, который имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов. Данные о космическом теле приведены на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Астероид 2022 AE1 можно сравнить с гипотетическим Тунгусским метеоритом – его размер около 70 метров. Объект движется со скоростью 19,83 километра в секунду.

В настоящее время астероид получил один балл по туринской шкале опасности, которая определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения от нуля (в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения) до десяти (когда столкновение неизбежно).

Потенциальное столкновение 2022 AE1 с Землей возможно 4 июля 2023 года и оценивается на уровне один к 1700.









Фото: ssd.jpl.nasa.gov Орбита астероида 2022 АЕ1 на 19.01 2022





Ранее сообщалось, что NASA впервые запустило космический аппарат для намеренного столкновения с астероидом с целью изменения его орбиты.