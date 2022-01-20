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Новости
Наука
19 января 22, 20:18
К Земле летит астероид с максимальным риском столкновения
Астероид 2022 AE1
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Столкновение 2022 AE1 с Землей может произойти 4 июля 2023 года, но оценивается на уровне один к 1700.
В начале января астрономы из обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона обнаружили астероид 2022 AE1, который имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов. Данные о космическом теле приведены на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.
 
Астероид 2022 AE1 можно сравнить с гипотетическим Тунгусским метеоритом – его размер около 70 метров. Объект движется со скоростью 19,83 километра в секунду. 
 
В настоящее время астероид получил один балл по туринской шкале опасности, которая определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения от нуля (в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения) до десяти (когда столкновение неизбежно).
 
Потенциальное столкновение 2022 AE1 с Землей возможно 4 июля 2023 года и оценивается на уровне один к 1700.


Фото: ssd.jpl.nasa.gov Орбита астероида 2022 АЕ1 на 19.01 2022

Ранее сообщалось, что NASA впервые запустило космический аппарат для намеренного столкновения с астероидом с целью изменения его орбиты.
Korrespondent
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