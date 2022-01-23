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22 января 22, 21:56
Землю на выходных накроют геомагнитные бури
магнитные бури
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Потоки до Земли не доберутся, но спровоцируют полярные сияния и небольшие геомагнитные бури.

Астрономы зафиксировали на Солнце две вспышки средней мощности, которые вызвали корональные выбросы массы. В частности, эти потоки до Земли не доберутся, но спровоцируют полярные сияния и небольшие геомагнитные бури.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Так, первую вспышку классифицировали как вспышка класса М1,5, а второй как класса M5,5. Это вспышки средней мощности, но они достаточно сильны, чтобы их можно было почувствовать на Земле.

Когда ожидаются геомагнитные бури

Потоки плазмы коснутся Земли в выходные 22-23 января. В частности, в этот период ожидаются геомагнитные бури. Поэтому медики советуют беречь здоровье и больше отдыхать в эти дни.

Чтобы уберечься от негативного воздействия геомагнитных бурь и облегчить самочувствие, нужно:

- снизить уровень стресса еще до начала или во время бурь; 
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- заранее позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
- прогуляться по парку, 
- или же выпить успокаивающий травяной чай.
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