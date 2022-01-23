Землю на выходных накроют геомагнитные бури

Астрономы зафиксировали на Солнце две вспышки средней мощности, которые вызвали корональные выбросы массы. В частности, эти потоки до Земли не доберутся, но спровоцируют полярные сияния и небольшие геомагнитные бури.
Об этом сообщает ScienceAlert.
Так, первую вспышку классифицировали как вспышка класса М1,5, а второй как класса M5,5. Это вспышки средней мощности, но они достаточно сильны, чтобы их можно было почувствовать на Земле.
Когда ожидаются геомагнитные бури
Потоки плазмы коснутся Земли в выходные 22-23 января. В частности, в этот период ожидаются геомагнитные бури. Поэтому медики советуют беречь здоровье и больше отдыхать в эти дни.
Чтобы уберечься от негативного воздействия геомагнитных бурь и облегчить самочувствие, нужно:- снизить уровень стресса еще до начала или во время бурь;