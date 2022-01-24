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24 января 22, 09:42
Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон
омикрон
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Почти четверть жителей Бангладеш, заразившихся штаммом Омикрон, жаловались на насморк. Еще 68% процентов имели головные боли.

В Бангладеш 73% пациентов со штаммом коронавируса Омикрон жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает местное издание Вdnews24.

По его словам, головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель.

"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа", - предупредил Ислам.

С начала пандемии в Бангладеш, который является самой густонаселенной страной мира, выявили почти 1,7 миллиона заражений коронавирусной инфекцией.

Ранее в ВОЗ заявили, что Омикрон не является легким заболеванием. Новая мутация коронавируса вызывает "цунами случаев", чем подрывает системы здравоохранения по всему миру.

Названы симптомы штамма Омикрон
Korrespondent
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