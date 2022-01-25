Ученые обнародовали невероятное заявление по COVID-19

Человеческий организм способен блокировать все известные штаммы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Nature Communications.

Соответствующее исследование провела группа ученых из США. Найденные внеклеточные везикулы evACE2 - это небольшие органеллы в крови с белком ACE2, который может блокировать любые штаммы SARS-CoV-2.

Важно отметить, что evACE2, выделенный из плазмы или клеток человека, нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2, конкурируя с клеточным ACE2.

Отмечается, что открытая способность везикул нейтрализовать широкий спектр штаммов SARS-CoV-2 уже доказали специалисты в ходе доклинических исследований. Такой высокий уровень защиты объясняется тем, что данные клетки действуют, как приманка.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирусной инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.