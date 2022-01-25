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Новости
Наука
25 января 22, 11:57
Ученые обнародовали невероятное заявление по COVID-19
ковид
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Исследование провела группа ученых из США

Человеческий организм способен блокировать все известные штаммы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Nature Communications.

Соответствующее исследование провела группа ученых из США. Найденные внеклеточные везикулы evACE2 - это небольшие органеллы в крови с белком ACE2, который может блокировать любые штаммы SARS-CoV-2.

Важно отметить, что evACE2, выделенный из плазмы или клеток человека, нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2, конкурируя с клеточным ACE2.

Отмечается, что открытая способность везикул нейтрализовать широкий спектр штаммов SARS-CoV-2 уже доказали специалисты в ходе доклинических исследований. Такой высокий уровень защиты объясняется тем, что данные клетки действуют, как приманка.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирусной инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.
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