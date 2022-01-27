Украинский спутник "Сич-2-30" потерялся после запуска

Об этом заявил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства, а ныне независимый эксперт по аэрокосмическим вопросам Андрей Колесник.

Эксперт утверждает, что первый за 11 лет украинский спутник до сих пор не идентифицирован, хотя, по соглашению между Украиной и США от 24 августа 2021 года, американцы уже должны были занести его в базу, которая доступна на специальном сайте.

От американской стороны круглосуточно (в режиме нон-стоп) одно из подразделений Космических войск США ведет наблюдение за находящимися в космическом пространстве объектами. Вся информация общего использования таких объектов отображается на их ресурсе. Она туда размещается, в том числе, сразу как только объекты попадают в космическое пространство, например, при их выведении ракетой-носителем. При этом назначает им сразу, в автоматическом режиме, кодовые номера, чтобы затем идентифицировать их. Космический аппарат "Сич-2-1" (Сич-2-30) до сих пор не идентифицирован.

Андрей Колесник считает, что с украинским спутником нет устойчивой (или совсем никакой) связи, "поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации - не представляется возможным".

Последняя информация о спутнике "Сич-2-30" на сайте Государственного космического агентства датирована 13-м января:

Средствами Национального центра управления и испытаний космических средств, расположенного вблизи г. Дунаевцы, после двух сеансов связи, во время третьего витка установлена устойчивая связь с космическим аппаратом. Все бортовые системы спутника работают в штатном режиме, солнечные батареи раскрыты.

Спутник "Сич 2-30" разработан и изготовлен в КБ "Южное" (Днепр). Он является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году.

Аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли, измерения дозы космического излучения.

Спутниковые снимки с собственного спутника - это очень важно с точки зрения обороны и безопасности государства. У "Сич 2-30" разрешение 7 метров на пиксель при ширине полосы съемки 46,5 км. Масса аппарата - 180 кг, срок эксплуатации - 5 лет года.