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Новости
Наука
27 января 22, 23:10
В Дании выявили более заразную мутацию Омикрона
Омикрон
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Омикрон является доминирующим штаммом COVID в Дании, однако новый подвид оказался еще более заразным.

В Дании доминирующим COVID-штаммом является Омикрон, однако был выявлен его подвариант, который может быть еще более заразен. Об этом сообщает Reuters в четверг, 27 января.

"Подвариант BA.2 штамма коронавируса "Омикрон", который является доминирующим в Дании, может быть более заразным, чем более распространенный подвариант BA.1", - сказал глава Минздрава Магнус Хайнике.

Министр уточнил, что пока нет никаких данных о том, что новый подвид штамма Омикрон вызывает более тяжелое течение болезни.

В свою очередь в Великобритании уже заявляли об опасности распространения варианта BA.2 - его прежде нашли в Британии, Швеции и Норвегии, однако он менее распространен в этих странах, чем в Дании.

Напомним, что ранее был выявлен новый симптом штамма Омикрон. Большое число зараженных коронавирусом британцев сообщило о болезненных ощущениях и дискомфорте в ушах.
Korrespondent
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