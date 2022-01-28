Астрономы обнаружили в Млечном Пути источник радиосигнала

Это не похоже ни на что, что астрономы видели раньше (не окажутся ли эти таинственные радиосигналы теми, которые в итоге исходили от микроволновки?). Радиовсплески продолжительностью от 30 до 60 секунд происходят со странной периодичностью: каждые 18 минут и 18 секунд. В этот момент объект становится одним из самых ярких радиоисточников в небе. Исследование опубликовано в журнале Nature.





«Это было немного жутко для астронома, потому что в небе не было ничего подобного. И это действительно очень близко к нам — примерно в 4 тыс. световых лет», — отметила доктор Наташа Херли-Уокер, астрофизик из Университета Кертин Международного центра радиоастрономических исследований.









Неизвестный объект найден в конце 2020 года с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии аспирантом Университета Кертин Тайроном О’Доэрти.





Периодические радиовсплески во Вселенной не новы для астрономов. Они называют их «переходными процессами», которые могут исходить от активных остатков массивной мертвой звезды, сверхновых, пульсаров. Но обычно они «вспыхивают» лишь на несколько миллисекунд или секунд.









Как может выглядеть магнетар со сверхдлинным периодом. Фото: ICRAR





Ученые отметили, что таинственный объект меньше Солнца, излучает сильно поляризованные радиоволны, поэтому может обладать чрезвычайно сильным магнитным полем. Предположительно, это первый обнаруженный магнетар со сверхдлинным периодом — тип медленно вращающейся нейтронной звезды, существование которой было лишь теоретическим.





«Каким-то образом он преобразует магнитную энергию в радиоволны гораздо эффективнее, чем все, что мы видели раньше», — отметила Херли-Уокер.









Положение радиоисточника на небе по состоянию на январь 2022 года. Отмечено большой белой звездочкой-маркером. Фото: Stellarium





Загадочный космический объект был активным в январе 2018 года, а затем — в марте. В течение каждого из этих 30-дневных активных периодов он придерживался строгого «графика». Но не фигурировал в данных за 5 лет до или через 4 года после.