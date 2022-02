Обходит иммунитет. Ученых тревожит подвид омикрона

Выявленный в январе подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который прозвали стелс-омикроном, оказался более заразен своего предшественника. Ученые также выяснили, что он обладает свойствами, позволяющими обходить иммунитет к вирусу, привитый или приобретенный. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В настоящее время большинство коронавирусных инфекций по всему миру вызывает высококонтагиозный подвариант штамма омикрон под названием BA.1. Сейчас в ряде стран заболеваемость превысила пиковые значения прошлого года.

С января ученые наблюдают рост случаев, вызванных его близким родственником BA.2, который понемногу вытесняет BA.1 в Европе и Азии. На подвариант BA.2 приходится уже около 82 процентов новых случаев в Дании.

Такую статистику опубликовал специалист Онкологического центра Фреда Хатчинсона по вычислительной вирусологии, который следит за эволюцией SARS-CoV-2, Тревор Бедфорд со ссылкой на анализ секвенирования из базы данных GISAID и сведений из проекта Оксфордского университета Наш мир в данных.

We see that Omicron 21L is increasing in frequency in multiple countries with Denmark currently estimated at ~82%, the UK at ~9% and the US at ~8%. 8/15 pic.twitter.com/N8hcngTiOS

Судя по первоначальным данным, BA.2 может передаваться даже легче, чем уже чрезвычайно заразный BA.1.

Исследование провели ученые Копенгагенского университета, Статистического управления Дании, Датского технического университета и института Statens Serum Institut. Оно прошло с 20 декабря 2021-го по 18 января 2022 года в 8541 домохозяйстве. В нем приняли участие 17 945 человек. Препринт статьи опубликован в журнале Medrxiv.

Так, ученые выяснили, что у заболевших стелс-омикроном людей есть 39-процентный шанс заразить кого-то из окружающих. В то время как у больных BA.1 риск передачи вируса составляет 29 процентов.

В обоих случаях риск заражения выше у невакцинированных. При этом в случае с подвидом BA.2 чаще заражались те, кто прошел вакцинацию или ревакцинировался, из чего ученые делают вывод, что новый подвид омикрона обладает свойствами, позволяющими ему обходить иммунитет к вирусу.

Как показал предварительный анализ контактов с 27 декабря 2021 по 11 января 2022 года, проведенный Агентством здравоохранения Великобритании, бытовая передача BA.2 также выше (13,4 процента) по сравнению с другими случаями омикрона (10,3 процента).

По данным агентства, симптомы "скрытого омикрона", схожи с симптомами изначального штамма, однако есть и отличительные черты. Так, при BA.2 наблюдаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Кроме того, подвид омикрона BA.2 с большей вероятностью может повторно заразить человека, отметила главный медицинский советник агентства доктор Сьюзан Хопкинс. Данных о тяжести течения заболевания при этом подвиде пока нет.

При этом ученые отметили, что более специфичные симптомы ВА.2 еще предстоит определить, однако они, вероятно, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

Принципиальный вопрос заключается в том, будут ли переболевшие в волну BA.1 защищены от BA.2, отметил инфекционист из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго Эгон Озер. По его словам, это вызывает тревогу: если переболевшие BA.1 не защищены от BA.2, то произойдет своего рода "волну-верблюд".





Несмотря на это, Дания стала первой из стран Европы, которая сняла все ограничения, введенные из-за коронавируса. С 1 февраля в стране снова открыли ночные клубы и рестораны, а носить маски нужно только при посещении больниц.





Местные власти объяснили такое решение высоким уровнем вакцинации - третью дозу прививки получили уже более 60 процентов датчан. Полностью привитыми от коронавируса в Дании считаются 81 процент населения.









Отныне в Дании не носят маски / EPA





В чем особенность омикрона

Непосредственно сам штамм омикрон впервые обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. Он имеет множество мутаций и способен быстрее заражать людей, отмечали во Всемирной организации здравоохранения.





Как показывают первые наблюдения, он отличается более легким течением ковида. Однако ученые призывают не расслабляться преждевременно, поскольку этот штамм еще плохо изучен.





Все больше исследований показывают, что омикрон способен обходить иммунитет. Так, две трети заболевших этим штаммом заявили, что уже болели коронавирусной инфекцией прежде.





Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили, что риск повторного заражения омикрон-штаммом по сравнению с вариантом дельта выше в 5,4 раза. По данным специалистов, защита, обеспечиваемая перенесенным COVID-19, может составлять всего 19 процентов.





При этом, переболевшие омикроном могут получить супериммунитет против новых штаммов коронавируса, пишет Business Insider со ссылкой на исследование американских ученых.





Касается это только тех, кто прошел курс вакцинации. Такие пациенты могут получить более сильную защиту от инфицирования в будущем.





Примечательно, что Всемирная организация здравоохранения не исключает завершения пандемии в Европе после окончания нынешней волны распространения омикрон-варианта.