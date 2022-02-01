Обходит иммунитет. Ученых тревожит подвид омикрона

Выявленный в январе подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который прозвали стелс-омикроном, оказался более заразен своего предшественника. Ученые также выяснили, что он обладает свойствами, позволяющими обходить иммунитет к вирусу, привитый или приобретенный. Корреспондент.net рассказывает подробности.С каждым новым все заразнее
В настоящее время большинство коронавирусных инфекций по всему миру вызывает высококонтагиозный подвариант штамма омикрон под названием BA.1. Сейчас в ряде стран заболеваемость превысила пиковые значения прошлого года.
С января ученые наблюдают рост случаев, вызванных его близким родственником BA.2, который понемногу вытесняет BA.1 в Европе и Азии. На подвариант BA.2 приходится уже около 82 процентов новых случаев в Дании.
Такую статистику опубликовал специалист Онкологического центра Фреда Хатчинсона по вычислительной вирусологии, который следит за эволюцией SARS-CoV-2, Тревор Бедфорд со ссылкой на анализ секвенирования из базы данных GISAID и сведений из проекта Оксфордского университета Наш мир в данных.
We see that Omicron 21L is increasing in frequency in multiple countries with Denmark currently estimated at ~82%, the UK at ~9% and the US at ~8%. 8/15 pic.twitter.com/N8hcngTiOS— Trevor Bedford (@trvrb) January 28, 2022
Судя по первоначальным данным, BA.2 может передаваться даже легче, чем уже чрезвычайно заразный BA.1.
Исследование провели ученые Копенгагенского университета, Статистического управления Дании, Датского технического университета и института Statens Serum Institut. Оно прошло с 20 декабря 2021-го по 18 января 2022 года в 8541 домохозяйстве. В нем приняли участие 17 945 человек. Препринт статьи опубликован в журнале Medrxiv.
Так, ученые выяснили, что у заболевших стелс-омикроном людей есть 39-процентный шанс заразить кого-то из окружающих. В то время как у больных BA.1 риск передачи вируса составляет 29 процентов.
В обоих случаях риск заражения выше у невакцинированных. При этом в случае с подвидом BA.2 чаще заражались те, кто прошел вакцинацию или ревакцинировался, из чего ученые делают вывод, что новый подвид омикрона обладает свойствами, позволяющими ему обходить иммунитет к вирусу.
Как показал предварительный анализ контактов с 27 декабря 2021 по 11 января 2022 года, проведенный Агентством здравоохранения Великобритании, бытовая передача BA.2 также выше (13,4 процента) по сравнению с другими случаями омикрона (10,3 процента).
По данным агентства, симптомы "скрытого омикрона", схожи с симптомами изначального штамма, однако есть и отличительные черты. Так, при BA.2 наблюдаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.
Кроме того, подвид омикрона BA.2 с большей вероятностью может повторно заразить человека, отметила главный медицинский советник агентства доктор Сьюзан Хопкинс. Данных о тяжести течения заболевания при этом подвиде пока нет.
При этом ученые отметили, что более специфичные симптомы ВА.2 еще предстоит определить, однако они, вероятно, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.