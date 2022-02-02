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2 февраля 22, 09:19
В ВОЗ предупредили о новой опасности
отходы
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Всемирная организация здравоохранения предупредила о новой угрозе для здоровья людей и окружающей среды

Всемирная организация здравоохранения предупредила о новой угрозе для здоровья людей и окружающей среды из-за огромного количества отходов, образующихся в ходе борьбы с пандемией. Об этом сообщает Phys.

Десятки тысяч тонн дополнительных отходов создали огромную нагрузку на системы управления.

В докладе ВОЗ сообщается, что в то время как страны в спешном порядке закупали средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы справиться с кризисом, меньше внимания уделялось безопасной и устойчивой утилизации медицинских отходов, связанных с COVID-19.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан скзаал:

Абсолютно жизненно важно обеспечить медицинских работников необходимыми СИЗ. Но также крайне важно обеспечить безопасное использование этих средств без воздействия на окружающую среду.

Было отгружено более 140 миллионов тест-наборов, что может привести к образованию 2 600 тонн в основном пластиковых неинфекционных отходов и 731 тысяча литров химических отходов.

В ВОЗ подчеркнули, что приблизительно 97% пластиковых отходов от тестов сжигается, а первые восемь миллиардов доз вакцины от COVID-19, введенные во всем мире, привели к образованию 144 тысяч тонн дополнительных отходов, таких как шприцы, иглы и защитные коробки.

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