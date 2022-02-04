Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.90
USD
28.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
3 февраля 22, 22:05
Ученые назвали скорость распространения COVID в организме
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Отмечается, что определить данный фактор удалось первому в истории эксперименту, в рамках которого намеренно заражали добровольцев.

Британские ученые выяснили скорость, с которой распространяется коронавирус SARS-CoV-2 в организме инфицированного. Об этом сообщает Science Alert.

В исследовании приняли участие 34 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 30 лет, которые никогда ранее не были инфицированы SARS-CoV-2, а также не были вакцинированы против COVID-19. Каждый из них получил низкую дозу SARS-CoV-2 посредством назальных капель.

Таким образом заразились 18 человек, а у 16 ​ развились симптомы от легкой до умеренной степени. В частности, боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. Кроме того, у 13 людей пропало обоняние. К 10 оно вернулось в течение трех месяцев, а у троих до сих проблемы.

"К счастью, в нашей модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем", - заявил руководитель исследования доктор и врач-инфекционист и иммунолог из Отделения инфекционных заболеваний и Института инфекций в Имперском колледже Лондона Кристофер Чиу.

Также известно, что у инфицированных средний инкубационный период составил 42 часа, во время которого количество вируса в организме росло стремительными темпами. В горле коронавирус можно определить примерно через 40 часов после заражения, а в носу - через 58 .

Пик вирусной нагрузки был достигнут через пять дней после контакта с SARS-CoV-2.

Напомним, американские медики выделили антитела, нейтрализующие дельта-, бета- и омикрон-варианты коронавируса. 
Korrespondent
Ещё по теме:
При каком симптоме COVID-19 нужно срочно обращаться к врачу
Ученые выяснили, что коронавирус проникает в клетки мозга
О приятном способе избежать старческого слабоумия и инсульта
В ЕС одобрили прививки Pfizer для детей 5-11 лет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ученые назвали витамин, снижающий риск 11 видов рака
Лента новостей