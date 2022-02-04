Ученые назвали скорость распространения COVID в организме

Британские ученые выяснили скорость, с которой распространяется коронавирус SARS-CoV-2 в организме инфицированного. Об этом сообщает Science Alert.

В исследовании приняли участие 34 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 30 лет, которые никогда ранее не были инфицированы SARS-CoV-2, а также не были вакцинированы против COVID-19. Каждый из них получил низкую дозу SARS-CoV-2 посредством назальных капель.

Таким образом заразились 18 человек, а у 16 ​ развились симптомы от легкой до умеренной степени. В частности, боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. Кроме того, у 13 людей пропало обоняние. К 10 оно вернулось в течение трех месяцев, а у троих до сих проблемы.

"К счастью, в нашей модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем", - заявил руководитель исследования доктор и врач-инфекционист и иммунолог из Отделения инфекционных заболеваний и Института инфекций в Имперском колледже Лондона Кристофер Чиу.

Также известно, что у инфицированных средний инкубационный период составил 42 часа, во время которого количество вируса в организме росло стремительными темпами. В горле коронавирус можно определить примерно через 40 часов после заражения, а в носу - через 58 .

Пик вирусной нагрузки был достигнут через пять дней после контакта с SARS-CoV-2.

Напомним, американские медики выделили антитела, нейтрализующие дельта-, бета- и омикрон-варианты коронавируса.