Ученые назвали витамин, снижающий риск 11 видов рака

Китайские ученые проанализировали 3562 научных работ о взаимосвязи употребления витамина С и развития различных видов рака и пришли к выводу, что прием витамина снижает риски возникновения 11 видов заболевания. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Frontiers in Nutritio.

Отмечается, что потребление витамина C было связано с более низкой заболеваемостью раком мочевого пузыря, раком молочной железы, опухолями шейки матки, раком эндометрия, раком пищевода, раком желудка, глиомой, раком легких, раком поджелудочной железы, раком предстательной железы, почечно-клеточным раком и общей частотой рака.

Авторы статьи рекомендовали ежедневно употреблять не менее 200 мг аскорбиновой кислоты.

При этом они подчеркнули, что основным источником витамина С являются фрукты и овощи, а с ними в организм человека попадают и другие полезные вещества. Таким образом, все они в комплексе с аскорбиновой кислотой могут давать противоопухолевый эффект.





Напомним, эксперименты на мышах показали, что витамин С способен убивать раковые клетки с мутациями и замедлять рост опухолей.