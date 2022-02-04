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Наука
3 февраля 22, 22:14
Ученые назвали витамин, снижающий риск 11 видов рака
витамин C
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Потребление витамина С связано с более низкими шансами развития различных видов онкологических заболеваний.
Китайские ученые проанализировали 3562 научных работ о взаимосвязи употребления витамина С и развития различных видов рака и пришли к выводу, что прием витамина снижает риски возникновения 11 видов заболевания. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Frontiers in Nutritio.
 
Отмечается, что потребление витамина C было связано с более низкой заболеваемостью раком мочевого пузыря, раком молочной железы, опухолями шейки матки, раком эндометрия, раком пищевода, раком желудка, глиомой, раком легких, раком поджелудочной железы, раком предстательной железы, почечно-клеточным раком и общей частотой рака.
 
Авторы статьи рекомендовали ежедневно употреблять не менее 200 мг аскорбиновой кислоты.
 
При этом они подчеркнули, что основным источником витамина С являются фрукты и овощи, а с ними в организм человека попадают и другие полезные вещества. Таким образом, все они в комплексе с аскорбиновой кислотой могут давать противоопухолевый эффект.
 

Напомним, эксперименты на мышах показали, что витамин С способен убивать раковые клетки с мутациями и замедлять рост опухолей.
Korrespondent
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