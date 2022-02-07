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Наука
6 февраля 22, 21:30
Стопроцентный способ заразиться «Омикроном» назвали ученые
Омикрон
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Коронавирус в мире активно распространяется, несмотря на вакцинацию
Японские ученые вычислили безопасную дистанцию для разговоров во время пандемии.

Риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску, передает Nikkei Asia.

К такому выводу ученые пришли после моделирования ситуаций при помощи суперкомпьютера. Исследователи уверяют, инфицирование практически неизбежно, если 15 минут общаться с больным человеком, не надевшим маску.

При этом шанс заразиться близок к нулю, если носитель вируса будет в маске, а разговор будет вестись на дистанции более 1 м.

В том случае, если носитель вируса не надел маску и находится на таком же расстоянии, шансы заразиться возрастают до 60%. Если же зараженный находится в маске, риск снижается до 14% на малой дистанции и почти до 0% на большой.

Исследователи уверяют, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются действенными методами профилактики распространения штамма «Омикрон».

Напомним, ученые из ЮАР проанализировали действие на штамм «Омикрон» T-клеточного иммунитета, приобретенного в результате болезни или вакцинации. Оказалось, что Т-клеточный ответ против S-белка «Омикрона» у таких людей сохраняется на 70−80%.

Источник: racurs.ua
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