Стопроцентный способ заразиться «Омикроном» назвали ученые

Японские ученые вычислили безопасную дистанцию для разговоров во время пандемии.





Риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску, передает Nikkei Asia.





К такому выводу ученые пришли после моделирования ситуаций при помощи суперкомпьютера. Исследователи уверяют, инфицирование практически неизбежно, если 15 минут общаться с больным человеком, не надевшим маску.





При этом шанс заразиться близок к нулю, если носитель вируса будет в маске, а разговор будет вестись на дистанции более 1 м.





В том случае, если носитель вируса не надел маску и находится на таком же расстоянии, шансы заразиться возрастают до 60%. Если же зараженный находится в маске, риск снижается до 14% на малой дистанции и почти до 0% на большой.





Исследователи уверяют, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются действенными методами профилактики распространения штамма «Омикрон».





Напомним, ученые из ЮАР проанализировали действие на штамм «Омикрон» T-клеточного иммунитета, приобретенного в результате болезни или вакцинации. Оказалось, что Т-клеточный ответ против S-белка «Омикрона» у таких людей сохраняется на 70−80%.



