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7 февраля 22, 11:40
Биологи назвали любимые цвета комаров
комар
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Комаров привлекают красный, оранжевый и черный цвета.

Комары по-разному реагируют на окраску предметов окружающей среды при наличии запаха человеческого тела. К такому выводу пришли биологи из университета штата Вашингтон (UW).

Красные, оранжевые и черные тона привлекают внимание кровососов, тогда как другие оттенки не вызывают у них интереса.

Традиционно считается, что комаров привлекают три вещи - дыхание человека, запах его пота и тепло, исходящее от кожи. Мы открыли четвертый ориентир - красный цвет, в который окрашена не только одежда, но и кожа любого человека. Мы надеемся, что это позволит создать новые методы отпугивания комаров.

Комары находят новых жертв сразу несколькими путями. Изначально они вычисляют их положение по избытку углекислого газа в воздухе, а потом используют тепло тела, а также пар и молекулы молочной кислоты, присутствующие в поте человека и животных, для выбора точки для посадки.

Ученые выяснили, что комары ищут новых жертв не только при помощи обоняния и "тепловизора", но и ориентируясь на определенные цвета окружающего мира, характерные для кожи людей и прочих теплокровных живых существ.

Во время опытов ученые размещали рядом с комарами емкости с летучими молекулами, присутствующими в человеческом поте, а также предметы разных цветов.

Комары игнорировали все предметы при отсутствии рядом с ними источников запаха человеческого тела, однако его появление меняло цветовые предпочтения насекомых. В частности, кровососы начали внезапно проявлять интерес к предметам красного, оранжевого и черного цвета, но при этом игнорировали аналогичные объекты, окрашенные в зеленый или синий цвета.

Открыв эту закономерность, ученые проследили, как комары реагируют на вид голой руки человека и при надевании на нее зеленой перчатки. Оказалось, что избыток углекислого газа в воздухе заставлял насекомых лететь к голой руке даже при достаточно больших расстояниях между комаром и человеком, а зеленые перчатки заставляли насекомых игнорировать человека даже при достаточно тесном "контакте" с ним.
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