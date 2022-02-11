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11 февраля 22, 22:10
Ученые выяснили, как вакцинация беременных влияет на плод
беременность
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Исследование продолжалось с марта по октябрь 2021 года с участием 24 тисяч рожениц. 17 из них сделали прививку во время беременности.
Исследование продолжалось с марта по октябрь 2021 года с участием 24 тисяч рожениц. 17 из них сделали прививку во время беременности.

Израильские ученые из Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби выяснили, как прививка от коронавируса во время беременности сказывается на ребенке. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Ученые проводили сравнения по таким показателям как вес новорожденных, случаи их госпитализации, врожденные пороки, детская смертность и насколько часто в каждой группе происходили преждевременные роды. А также учитывали возраст матери, срок беременности, демографические показатели и сезонную вакцинацию от гриппа.

"Преждевременные роды в группе вакцинированных женщин происходили в 4,2% случаях, в группе невакцинированных этот показатель составил 4,8%. Младенцы вакцинированных матерей в 5,1% случаев нуждались в госпитализации (этот показатель во второй группе составил 5,3%)", - сказано в отчете.

Также ученые подчеркнули, что врожденные пороки у детей встречались в обеих группах с одинаковой частотой. А различий в показателях детской смертности в группах не обнаружено.

Напомним, ранее американские ученые заявили, что у беременных после первой прививки против коронавируса падает иммунитет.
Korrespondent
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