Со спутником Січ-2-30 установлена стабильная связь - нардеп

В базе данных США появилась информация об идентификации украинского спутника Січ-2-30 - это свидетельствует об установлении с ним устойчивой связи. Об этом заявил нардеп Роман Грищук в среду, 16 февраля.

По словам нардепа, произошла постоянная связь (или их серия) со спутником, в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге спутник указывается как космический объект 51030 с предыдущим названием Object AY.

Спутник можно найти с помощью сервиса Celestrak - он отображается с названием Sich-2-30.

"Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли Січ-2-30 (Січ-2-1), которые должны завершиться в середине марта", - подытожил Грищук.

Ранее СМИ сообщили, что для запуска спутника Сич-2-30 Кабмин привлек посредника вместо прямого контракта с американской компанией SpaceX. Из-за таких условий вместо запланированного в контракте одного 1 млн долларов пришлось заплатить 1,8 млн.

В свою очередь КБ Южное дало объяснение, почему Сич-2-30 запускали через посредника.