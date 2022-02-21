Solar Orbiter зафиксировал корональный выброс на Солнце

Зонд Solar Orbiter (SolO), разработанный Европейским космическим агентством (ЕКА) совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запущен 10 февраля 2020 года. 12 февраля 2021 года автоматический космический аппарат во время пролета с обратной стороны нашей звезды снял на видео выброс корональной массы.





А 15 февраля 2022 года зонд передал на Землю изображения зарождения и эволюции огромного солнечного протуберанца (вместе с солнечным диском). К счастью, выброс корональной массы не был направлен в сторону нашей планеты. Иначе последовал бы сильный геомагнитный шторм (более мощный, нежели «сбивший» около 40 спутников SpaceX Starlink).









Солнечные протуберанцы представляют собой большие структуры из запутанных силовых линий магнитного поля, которые удерживают плотные скопления плазмы над поверхностью Солнца. Иногда они принимают форму дугообразных петель и часто связаны с выбросами корональной массы. Событие распространилось на миллионы километров в космос, сообщило ЕКА.





«Наблюдаемый Solar Orbiter протуберанец является крупнейшим событием такого рода, которое было зафиксировано вместе с солнечным диском», — сказано в публикации.









Изображение получено с помощью устройства формирования изображения полного солнца (FSI) и устройства формирования изображений в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI) Solar Orbiter. Инструмент FSI предназначен для наблюдения за полным солнечным диском даже близко к нему. Видео мощного выброса корональной массы снял еще один космический зонд — Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), а наблюдения провел также Parker Solar Probe.

