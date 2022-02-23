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Наука
23 февраля 22, 10:48
НАН сделала прогноз по эпидемии COVID на начало весны
ковид
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Ученые прогнозируют снижение заболеваемости коронавирусом - суточный прирост будет колебаться в пределах 13-26 тысяч.

В начале марта в Украине количество суточных заражений коронавирусом будет колебаться от 13 до 26 тысяч. Об этом свидетельствует прогноз НАН Украины, опубликованный в среду, 23 февраля.

На данный момент сейчас среднее количество новых выявлений в Украине составило до 24853 человек в день, а среднее количество летальных исходов составляет 240 смертей в день за последнюю неделю.

Согласно прогнозам ученых, среднее количество новых случаев будет равно 23 799 (20 204-27 080), в течение недели 23 февраля - 1 марта 2022 года и 20076 (13 797-26 511) - в течение недели 2-8 марта 2022 года.

Напомним, что ранее в Украине увеличился прирост COVID-смертей. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киеве и Днепропетровской области.
Korrespondent
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