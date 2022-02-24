Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.50
USD
29.55
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
23 февраля 22, 20:37
Ученые выяснили, как строились пирамиды Палау
пирамиды Палау
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Монументальные объекты такого уровня сложности могли возвести только в высоко организованном обществе, подчеркнули археологи.
Команда ученых из Института исследования экосистем Кильского университета в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом выяснила, как были построены древние "зеленые пирамиды" на территории островного государства Палау в Океании. Об этом сообщило издание Heritage Daily со ссылкой на статью в журнале Informationsdienst Wissenschaft.
 
Монументальные постройки на островах Палау датируются V веком до нашей эры. Местные легенды гласят, что огромная змея обвила холмы на острове и своим телом создала большие террасы, известные как "пирамиды Палау".
 
Используя геоархеологические методы, ученые установили, что древние строители использовали выветренную вулканическую породу с вкраплениями большого количества керамики, чтобы сформировать основу для холмов, подняв слои плодородной почвы наверх для земледелия.
 
"В течение многих поколений и с почти невообразимым объемом работы, люди, которые это строили, должны были переместить миллионы тонн почвы. Достижение, которое возможно только в хорошо организованном обществе", – заявила руководитель раскопок, доктор Аннете Кюлем.
 
Кроме того, исследователи выяснили, что не все земляные валы использовали для земледелия. На вершинах некоторых из них были обнаружены захоронения.
 
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НАН сделала прогноз по эпидемии COVID на начало весны
Лента новостей