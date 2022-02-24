Ученые выяснили, как строились пирамиды Палау

Команда ученых из Института исследования экосистем Кильского университета в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом выяснила, как были построены древние "зеленые пирамиды" на территории островного государства Палау в Океании. Об этом сообщило издание Heritage Daily со ссылкой на статью в журнале Informationsdienst Wissenschaft.

Монументальные постройки на островах Палау датируются V веком до нашей эры. Местные легенды гласят, что огромная змея обвила холмы на острове и своим телом создала большие террасы, известные как "пирамиды Палау".

Используя геоархеологические методы, ученые установили, что древние строители использовали выветренную вулканическую породу с вкраплениями большого количества керамики, чтобы сформировать основу для холмов, подняв слои плодородной почвы наверх для земледелия.

"В течение многих поколений и с почти невообразимым объемом работы, люди, которые это строили, должны были переместить миллионы тонн почвы. Достижение, которое возможно только в хорошо организованном обществе", – заявила руководитель раскопок, доктор Аннете Кюлем.

Кроме того, исследователи выяснили, что не все земляные валы использовали для земледелия. На вершинах некоторых из них были обнаружены захоронения.