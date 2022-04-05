Чем чревато оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне

31 марта российские военные, захватившие Чернобыльскую атомную электростанцию еще в первый день нападения России на Украину, в полном составе покинули территорию АЭС и отправились в сторону Беларуси.

Их пребывание на протяжении более месяца на территории стратегического объекта вызвало беспокойство не только в Украине, но и за ее пределами. Ведь любое вмешательство в работу АЭС может привести к радиационной катастрофе международного масштаба. К счастью, ничего подобного не произошло. Зато сами оккупанты теперь могут пострадать от радиационного облучения.

Почему так, а также о том, могли они распространить радиацию за пределы зоны отчуждения, LIGA.net поговорила со старшей научной сотрудницей Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Еленой Паренюк.

Их светлость

После сообщения о том, что оккупанты покидают Чернобыльскую зону отчуждения, в украинских сегментах социальных сетей появились шутки о том, что к ним теперь можно обращаться "ваша светлость" и "ваше сиятельство". Смысл таких шуток понятен – военные оккупанты получили такие радиационные дозы, что теперь почти светятся от нее.

Мол, о нормальном здоровье после такого облучения нельзя мечтать, ведь, как известно, радиационное облучение может приводить к крайне тяжелым последствиям. Впрочем, в зависимости от дозы они могут быть разными.

Это шутки, но есть ли основания полагать, что здоровью оккупантов что-то грозит после того, как они провели около месяца в зоне отчуждения? Ведь и до них многие люди – сотрудники зоны и ученые – работали в этой местности на протяжении многих лет.

Окопы в рыжем лесу

"Отметим, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые рашисты строили прямо в Рыжем лесу, – самом загрязненном во всей Зоне отчуждения." Такое сообщение появилось на официальном Telegram-канале НАЭК "Энергоатом" 1 апреля, но точно не в качестве шутки. До этого неофициальные источники уже сообщали о такой деятельности российских военных, которая, по мнению главы Мининтеграции Ирины Верещук, заслуживает Премию Дарвина.

Здесь следует напомнить, что такое рыжий лес.

В 1986 году, когда произошла авария на ЧАЭС, ветер дул в западном направлении. Самые тяжелые частицы пыли, содержащие радиоактивные элементы, выпали к Западу от атомной станции в виде длинного пятна, контурами напоминающего шариковую ручку. Пыль активно застряла в иглах сосны, вследствие чего деревья получили смертельное облучение. Молекулы хлорофилла – вещества, обуславливающие зеленый цвет всех растений и отвечающий за фотосинтез, – буквально разрушились от радиации и деревья приобрели кирпичный или ржавый цвет.

Это был мертвый лес, готовый вспыхнуть как свеча и выбросить в атмосферу дополнительную порцию радионуклидов. Поэтому с помощью экскаваторов сухие деревья убрали и зарыли в канавы. Сверху насыпали слой песка и посадили новые деревья. То есть увидеть сегодня действительно рыжий лес в местности с таким названием невозможно. Сегодня это не самая опасная с точки зрения радиации местность в зоне отчуждения. Если, конечно, не копать здесь окопов.

Военный фольклор

Елена Паренюк говорит, что, по ее убеждению, российские оккупанты этого не делали. Аргументов не менее двух. Во-первых, с точки зрения ведения боевых действий, окопы в лесу между Чернобылем и Припятью, где расположен рыжий лес, лишены всякого смысла. А во-вторых, в рыжем лесу установлены специальные таблички со знаками "Радиационная опасность". Даже не очень образованный человек должен понять, что лучше держаться подальше от такого места.

Еще один ученый, давно работающий в зоне отчуждения и хорошо ее знающий, заверил нас, что информация об окопах в рыжем лесу – выдумка. Но она хорошо разошлась в нашем информационном пространстве.

Что, если они действительно окапывались?

Но что было бы, если бы кто-нибудь из людей, несмотря на предостережение, то полную нелепость решил бы "закопаться" в рыжем лесу? Есть особые компьютерные программы, позволяющие посчитать, какую дозу облучения получит тот либо другой организм при определенных условиях и за определенное время. Елена Паренюк посчитала, что если бы кто-то из людей провел месяц в окопе на территории рыжего леса, то он точно подверг бы свое здоровье серьезной опасности.

"Собственно, никакого здоровья после этого не останется, — говорит она. — Но следует понимать, что полученная таким образом доза все равно значительно ниже той, которая может вызвать острую лучевую болезнь. Поэтому не надо радовать себя фантазиями о тому, что в зоне отчуждения оккупантов убивают радионуклиды и мавки".

Тем не менее есть серьезные основания полагать, что оккупанты в зоне отчуждения успели получить дозу радиации, которая в течение следующих лет может стоить им не просто здоровье, а даже жизнь. Об этом в частности свидетельствует сообщение Генерального штаба ВСУ, согласно которому в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, якобы находятся "раненые" военнослужащие ВСУ РФ, которые на самом деле получили значительные дозы облучения в Чернобыльской зоне отчуждения.

Потревоженная радиация

Чтобы понять, как это могло произойти, стоит вспомнить, как "работает" радиация в зоне отчуждения. В десятикилометровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС осели тяжелые частицы пыли, содержащие радиоактивные элементы, такие как плутоний, америций и в меньшей степени изотопы урана. При их радиоактивном распаде образуются так называемые альфа-частицы.

Их особенность в том, что они относительно велики, поэтому сталкиваясь с любыми молекулами — в почве, нашем организме или где-либо, быстро тормозят. Даже в воздухе они способны пролететь только считанные сантиметры. На практике это означает, что если такие радиоактивные элементы лежат на земле или в земле, то навредить человеку они практически не могут, потому что просто не долетают до него — сапоги или другая обувь с толстой подошвой надежно защищает нас от них.

Другая особенность альфа-частиц – их высокая вредоносность по сравнению с другими типами радиационных частиц. Простыми словами, это значит, что если уж такая долька попадет в организм, она нанесет много вреда.

Чтобы это произошло, нужно, чтобы радионуклиды оказались внутри тела – их нужно съесть или вдохнуть. Что сделала тяжелая техника россиян, это как раз подняла радионуклиды не только с поверхности земли, но и из глубины почвы, кода они успели мигрировать за последние десятилетия. Оккупанты, которые вдыхали эту пыль, теперь имеют высокие шансы заболеть раком легких, либо будут иметь заболевания крови или репродуктивной системы.

Радиация путешествует с танками

Остается вопрос, угрожает ли радиация теперь кому-нибудь, кроме самих оккупантов? Строго говоря, ответа на этот вопрос пока нет. Но как только район станет безопасным для работы ученых, Елена Паренюк вместе с коллегами будут искать на него ответ.

Одна из главных задач Чернобыльской зоны отчуждения состоит в том, чтобы ограничить распространение радионуклидов за ее пределы. Другими словами, все, что в ней оказалось должно остаться на месте. Но на практике добиться этого невозможно.

"Представьте птицу, которая съела загрязненную радионуклидами ягоду в зоне отчуждения, — говорит Елена Паренюк. — Потом она полетит дальше и опорожнилась. Вот и есть один из путей переноса радионуклидов — когда тысячи птичек летают через зону за годы, их работа становится заметной с точки зрения радиоэкологии и мы такие процессы изучаем".

Если птицы могут переносить радионуклиды, что уж говорить о тяжелой технике. Елена Паренюк уверена, что карту распространения радионуклидов после того, как в зоне отчуждения побывали российские оккупанты, придется рисовать по-новому. Что-то из поднятой в воздух пыли ветер перенес на соседние территории, что-то военная техника могла занести в реку, а что-то не исключено, занесла на чей-то двор.

"Если по вашему огороду проехала российская техника, которая до этого побывала в зоне отчуждения, то я бы советовала проверить содержание радионуклидов в почве. Для этого можно обратиться в санстанцию или в какое-либо из научных учреждений", — говорит Елена Паренюк и при этом подчеркивает , что это его личное мнение, которое может не совпадать с официальными рекомендациями по этому поводу.