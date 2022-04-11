SpaceX и NASA впервые отправили четверых туристов на МКС

8 апреля компания Илона Маска SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) свой пилотируемый космический корабль Crew Dragon Endeavour с частными астронавтами на борту. Полет организован Axiom Space — стартапом, который бронирует отправку со SpaceX и координирует полеты на МКС с NASA для всех, кто может себе это позволить.





Многонациональный экипаж миссии Ax-1 уже находится в космосе. Команда проведет на низкой околоземной орбите 10 дней, 8 из которых — на борту МКС. Стоимость билета в космос — в 55 миллионов долларов за одно место.





«Во время своей 10-дневной миссии члены экипажа проведут восемь дней на МКС, проведя более 25 научных исследований и демонстраций технологий. Это откроет больше возможностей для ученых и исследователей по всему миру и предоставит жизненно важные данные для подготовки Axiom Station, первой в мире коммерческой космической станции», — заявили в Axiom Space.





На борту находятся Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник Axiom, который руководит миссией; бывший пилот израильских ВВС и бизнесмен Эйтан Стиббе; исполнительный директор канадской инвестиционной компании Mavrik Corporation Марк Пати и управляющий партнер американской фирмы Connor Group Ларри Коннор. У Лопеса-Алегрия за плечами четыре полета в космос в период с 1995 по 2007 годы, у остальных ранее подобного опыта не было.





Ожидается, что Dragon Endeavour пристыкуется к обращенному в космос порту модуля МКС Harmony утром 9 апреля.

















Это вторая туристическая миссия на Crew Dragon, но первая на МКС. В сентябре 2021 года компания SpaceX запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с первым полностью коммерческим экипажем, состоящим из четырех непрофессиональных астронавтов. Они провели в космосе три дня.





Всего стартап Axiom Space заказал у SpaceX еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС в период с 2022 по 2023 годы (Ax-2, командиром которой будет астронавт NASA Пегги Уитсон), Ax-3 и Ax-4.