Минздрав: Первая помощь при поражении химическим оружием

Минздрав дал инструкцию на случай, если оккупанты рискнут применить химическое оружие в Украине.





Официальные лица Британии и США еще в марте выразили опасения по поводу того, что российская армия в Украине может готовить почву для применения химического оружия. В понедельник, 11 апреля, защитники осажденного россиянами Мариуполя сообщили, что против них и мирных граждан оккупанты применили неизвестное химическое вещество поражающего действия. Источник, приближенный к Министерству обороны Украины, в комментарии "Телеграфу" сообщил, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.





Об этом сообщало The Guardian со ссылкой на брифинг западных чиновников.





В Минздраве Украины дали инструкции о том, что делать пострадавшим, если оккупанты рискнут использовать отравляющие вещества против населения Украины.





































Как сообщалось ранее, россияне уже продемонстрировали, что не гнушаются никакими военными преступлениями в войне против Украины или на захваченных ими украинских территориях. Так, многие населенные пункты российские войска полностью разрушили, а местных жителей убивали, пытали и насиловали, включая маленьких детей.



