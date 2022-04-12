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11 апреля 22, 23:53
Минздрав: Первая помощь при поражении химическим оружием
химическое оружие
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Что делать в случае химической атаки
Минздрав дал инструкцию на случай, если оккупанты рискнут применить химическое оружие в Украине.

Официальные лица Британии и США еще в марте выразили опасения по поводу того, что российская армия в Украине может готовить почву для применения химического оружия. В понедельник, 11 апреля, защитники осажденного россиянами Мариуполя сообщили, что против них и мирных граждан оккупанты применили неизвестное химическое вещество поражающего действия. Источник, приближенный к Министерству обороны Украины, в комментарии "Телеграфу" сообщил, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

Об этом сообщало The Guardian со ссылкой на брифинг западных чиновников.

В Минздраве Украины дали инструкции о том, что делать пострадавшим, если оккупанты рискнут использовать отравляющие вещества против населения Украины.









Как сообщалось ранее, россияне уже продемонстрировали, что не гнушаются никакими военными преступлениями в войне против Украины или на захваченных ими украинских территориях. Так, многие населенные пункты российские войска полностью разрушили, а местных жителей убивали, пытали и насиловали, включая маленьких детей.

Источник: telegraf.com.ua
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