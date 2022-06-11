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Новости
Наука
11 июня 22, 16:23
Українці "постаріли" на 15 років: Ляшко розкрив деталі
Ляшко
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Всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років

Всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років. Про це свідчать слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в інтерв'ю Українській правді.

Хвороби, які нас наздоганяли, наприклад, в 60, тепер будуть наздоганяти в 45-50.

Війна і так уже має негативний вплив на нас з вами. Навіть за тими підрахунками, які ми проводимо, сьогодні потенційно всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років. "Постарішали" - це умовно, тому що хвороби, які нас наздоганяли, наприклад, в 60, тепер будуть наздоганяти в 45-50, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі.

Він додав, що інфаркти, інсульти, особливо зараз, особливо на територіях, де є обмеження по інфраструктурі, це опосередковані втрати, які призведуть до високої летальності в Україні через повномасштабне вторгнення рф.

Сьогодні найбільша летальність від серцево-судинних хвороб, на другому місці - онкологічні, оскільки немає можливості раннього скринінгу, говорить міністр.

За словами Ляшка, люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети. Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях.

А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне. Тому в мене прохання до всіх: якщо ви перебуваєте в безпечних регіонах і маєте проблеми зі здоров’ям або ви вже давно не були в сімейного лікаря, спробуйте записатися і проконсультуватися, оскільки українці повинні жити довго і бути здоровими.
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