Получено историческое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб"

В ночь на 12 июля президент США Джо Байден показал первое полноценное фото с орбитальной инфракрасной обсерватории "Джеймс Уэбб" – крупнейшего космического телескопа. Снимок опубликован в Facebook президента США.

"Первое изображение, полученное космическим телескопом Уэбба, представляет собой исторический момент для науки и техники. Для астрономии и исследования космоса. И для Америки и всего человечества", – написал Байден.

Это фото – самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далей Вселенной на сегодняшний день.

На нем изображено массивное скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 млрд лет назад.

Изображение представляет собой композицию, сделанную из отдельных снимков на разных длинах волн, общей продолжительностью 12,5 ч.