На поверхні Сонця вчені виявили нову пляму, яка спровокувала величезний сонячний спалах класу М. У бік Землі попрямувало безліч сонячних частинок, які при зіткненні з магнітосферою утворюють магнітну бурю.





Коли очікується геомагнітний шторм і сильна магнітна буря, розповіли в Interesting Engineering.





Найнебезпечніші дати магнітних бурь





За даними експертів, магнітна буря почнеться вже 19 липня. Вона буде затяжною - до 23 липня. Спалахи будуть ставитися до п'яти різних класів і очікується рівень М - геомагнітна буря G2.





На Землю насувається сильна магнітна буря: названа небезпечна дата













Прогноз по магнітних бурях (swpc.noaa.gov)





Які проблеми може викликати така буря





Такий геомагнітний шторм може спровокувати збій в системах GPS і радіозв'язку на всій планеті. Може "барахлити" електроніка, наземні енергетичні системи. А ще експерти не виключають в полярних широтах появи північного сяйва.





На людину такі спалахи теж впливають і це викликає різні нездужання і погіршення самопочуття:





- Головний біль, запаморочення

- Прискорене серцебиття, скачки артеріального тиску

- Слабкість, підвищена стомлюваність

- Дзвін у вухах, шум у голові

- Апатія, сонливість вдень і безсоння вночі

- Нервозність, дратівливість, агресивність

- Порушення працездатності, концентрації

- Тривожність, депресія, різкі перепади настрою

- Проблеми з травленням

- Дискомфорт і тяжкість в області серця

- Біль у суглобах, м'язах

- Біль в місцях переломів і травм

- Загострення хронічних захворювань





Як допомогти організму під час магнітної бурі





Медики рекомендують дотримуватися нормального графіка - повноцінно висипатися, не перевантажувати організм фізичними та розумовими навантаженнями. Чи не вплутуватися в конфлікти, поменше нервувати та побільше дихати свіжим повітрям.





Вранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка і контрастний душ. Увечері постарайтеся не дивитися новини - прийміть ванну, почитайте книгу.





Скоротіть кількість кави, пийте більше води та трав'яного чаю. А від алкоголю варто повністю відмовитися.





У харчуванні віддавайте перевагу овочам, фруктам. Від шкідливих, гострих, жирних і солоних продуктів відмовтеся.





Інтенсивне тренування замініть походом на басейн, вдень прогуляйтеся на свіжому повітрі.





Контролюйте пульс і тиск. Якщо є така можливість - вирушайте за місто, на дачу. Або виділіть хоча б годину на відпочинок вдень.





Людям з хронічними захворюваннями варто знизити всі навантаження, не планувати важливі заходи, постаратися більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.



