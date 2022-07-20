Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
19 июля 22, 22:52
На Землю насувається сильна магнітна буря
магнитные бури
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Магнітна буря накриє Землю 19 липня
На поверхні Сонця вчені виявили нову пляму, яка спровокувала величезний сонячний спалах класу М. У бік Землі попрямувало безліч сонячних частинок, які при зіткненні з магнітосферою утворюють магнітну бурю.

Коли очікується геомагнітний шторм і сильна магнітна буря, розповіли в Interesting Engineering.

Найнебезпечніші дати магнітних бурь

За даними експертів, магнітна буря почнеться вже 19 липня. Вона буде затяжною - до 23 липня. Спалахи будуть ставитися до п'яти різних класів і очікується рівень М - геомагнітна буря G2.

На Землю насувається сильна магнітна буря: названа небезпечна дата



Прогноз по магнітних бурях (swpc.noaa.gov)

Які проблеми може викликати така буря

Такий геомагнітний шторм може спровокувати збій в системах GPS і радіозв'язку на всій планеті. Може "барахлити" електроніка, наземні енергетичні системи. А ще експерти не виключають в полярних широтах появи північного сяйва.

На людину такі спалахи теж впливають і це викликає різні нездужання і погіршення самопочуття:

- Головний біль, запаморочення
- Прискорене серцебиття, скачки артеріального тиску
- Слабкість, підвищена стомлюваність
- Дзвін у вухах, шум у голові
- Апатія, сонливість вдень і безсоння вночі
- Нервозність, дратівливість, агресивність
- Порушення працездатності, концентрації
- Тривожність, депресія, різкі перепади настрою
- Проблеми з травленням
- Дискомфорт і тяжкість в області серця
- Біль у суглобах, м'язах
- Біль в місцях переломів і травм
- Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму під час магнітної бурі

Медики рекомендують дотримуватися нормального графіка - повноцінно висипатися, не перевантажувати організм фізичними та розумовими навантаженнями. Чи не вплутуватися в конфлікти, поменше нервувати та побільше дихати свіжим повітрям.

Вранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка і контрастний душ. Увечері постарайтеся не дивитися новини - прийміть ванну, почитайте книгу.

Скоротіть кількість кави, пийте більше води та трав'яного чаю. А від алкоголю варто повністю відмовитися.

У харчуванні віддавайте перевагу овочам, фруктам. Від шкідливих, гострих, жирних і солоних продуктів відмовтеся.

Інтенсивне тренування замініть походом на басейн, вдень прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Контролюйте пульс і тиск. Якщо є така можливість - вирушайте за місто, на дачу. Або виділіть хоча б годину на відпочинок вдень.

Людям з хронічними захворюваннями варто знизити всі навантаження, не планувати важливі заходи, постаратися більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.

Джерело: styler.rbc.ua
Ещё по теме:
Земли без кадастрового номера переходят государству
Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле
Главный претендент на столкновение с Землей
NASA показало снимок начала дня над Землей.ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей