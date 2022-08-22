Что даст ВСУ приобретение «Спутника Притулы»

За таким громким названием кроится несколько факторов, в том числе и имиджевый — после провала со спутником «Сич-2» официальный Киев может похвастаться своим собственным летательным аппаратом на орбите Земли. Однако, действительно ли «спутник Притулы» сможет помочь изменить положение на фронте, по крайней мере, на отдельных участках, и насколько проект коммерчески выгоден?





Все началось с соглашения между фондом известного украинского волонтера Сергея Притулы и финской компанией ICEYE, владеющих сетью так называемых радарных спутников. Эти аппреты используют технологию «подсветки» объектов на поверхности Земли с помощью радиоволн. Финская ICEYE — одна из самых больших в этом секторе спутниковых летательных аппаратах. По неофициальным данным она управляет около 20 радарными спутниками, в английском языке обозначающихся SAR satellites. Для сравнения у американской космической компании Capella Space, одно из первой начавшей применение SAR спутников, на орбите 8 аппаратов.





Суть соглашения такова — один из спутников ICEYE украинская сторона получает в полное пользование. Пока не очень понятно, как это выглядит юридически — то ли покупка, то ли бессрочная аренда. Помимо этого, нет суммы, которая обошлась украинской стороне. Можно предположить, что на этот договор пошли все деньги, собранные на покупку турецких беспилотников Bayraktar в размере 600 млн. грн. Тем не менее есть другие интересные детали — контракт предусматривает и годичное «абонентское обслуживание». Дело в том, что спутник SAR может делать два снимка украинской территории в сутки. Такой момент поясняется просто — спутники находятся на высоте 560–580 км над поверхностью Земли, пролетают по солнечно-синхронной орбите и «видят» заданную точку только ограниченное число. Поэтому финны предложили еще одну опцию — остальные их аппараты, пролетая над Украиной, могут также поставлять снимки в распоряжение Киеву.





Павел Поцелуев, руководитель проекта «Альфа Центавра», популяризующего изучение космоса, говорит, что даже 2 фото в сутки, которые будут предоставлять «наш» спутник — это очень хорошо. Эти данные получает непосредственно украинская разведка. Поцелуев считает, что другие спутники будут также давать дополнительные данные и оценивает количество удачных снимков как 4-6 штук в сутки (один снимок на 6-4 часов), потому что не все из аппаратов финской компании имеют удачный наклон орбиты для наблюдения украинской территории.

Для того чтобы понять, насколько это много или мало снимков, требуется поговорить о самой технологии радарных спутников и принципе их работы.





«Микроволновка» в космосе





В отличие от привычного применения оптических приборов на орбите Земли радарная съемка представляет собой совсем другой принцип аэрокосмического «захвата изображения». В основе такой технологии лежит радиолокатор с активным микроволновым датчиком. Именно он способен излучать и принимать отраженные от земной поверхности поляризованные радиоволны, причем в определенном диапазоне длин волн. Таким образом и работает радарная спутниковая система — путем построения карт земной поверхности — волны отражаются от зданий, сооружений, объекты дорожной инфраструктуры, различной технике, в том числе и военной. Поцелуев указывает на еще одну важную характеристику среди дополнительных плюсов такой технологии — на изображениях «светятся» средства РЭБ и радиолокационные станции, то есть они очень заметным. Этот фактор важен в свете антибатарейной борьбы на фронте.





В итоге все, что может отражать сигнал из космоса оказывается в зоне видимости радарного спутника. Тут небольшая оговорка — SAR не может обнаружить людей в силу вышеупомянутого принципа — тело человека не отражает радиоволны.





Существует ряд технологий радарных спутников. Первой это так называемая интерферометрия постоянных рассеивателей (PS), которая используется для регистрации смещения объектов на определенных расстояниях, к примеру, при изменении местоположения той же военной техники. Вторая технология — это интерферометрия малых базовых линий (SBAS), которая фиксирует смещение в очень точных параметрах менее 1 метра. Так известны случаи, когда благодаря такой технологии была обнаружена деформация моста, в частности в Италии. Тем самым, можно предусмотреть разрушение какого-либо важного сооружения.













В целом, радары могут «увидеть» практически любой объект на поверхности земли — танк, бронемашину, вагоны на железнодорожном пути. Причем особенно ярко отсвечивается именно металлические объекты. Детализация снимка зависит от масштабов сканирования: если брать площадь в 100 км, то на один пиксель снимка придется 15 км, а значит можно рассмотреть дорогу, но не различать, что на ней находится. Если же сканировать площадь в 30 метров, то можно распознать точное расположение техники, скажем ПВО. Важный момент — для такого спутника нет преград в виде дождя, тумана или облачности, что является неоспоримым преимуществом относительно оптических систем.





Радарные спутники выполняют многократную съемку территории размером от 15×15 км, при этом в качестве результата получает файл с точками смещения радарного сигнала. По сути, RAW — «сырой» снимок представляет собой сплошной фотографический шум, который еще необходимо интерпретировать — то есть, пропускать файл через определенные фильтры и программы, получая в конечном счете то изображение, которое пользователи привыкли видеть с обычных фотокамер.





Это один из самых важных моментов. Так эксперты считают, что предварительной обработкой должна заниматься сама ICEYE, а украинская ГУР (Главное разведывательное управление) будут дальше анализировать и интерпретировать снимки. Такой процесс может занять определенное время, поэтому съемка и интерпретация не будет происходить, что называется «с потока». Оттого важно будет наладить обработку, оптимизировать ее и систематизировать.









Перспективы после войны





Сейчас уже понятно, что спутник ICEYE покрывает сразу несколько вопросов. В первую очередь — оперативная разведка на поле боя. Неизвестно, как часто западные страны передают украинской армии разведанные со спутников. Можно предположить, что между ВСУ и там же Пентагоном происходит координация по части запросов на получения информации с определенных участников линии фронта. Но, такая координация тоже может занимать время, а наличие своего спутника может значительно ускорить или дополнить процесс спутниковой разведки.





Вторым фактором является все тот же неудачный кейс со спутников «Сич-2», который, если и даже удастся «привести в чувство» имеет низкую разрешительную способность снимков, непригодную для ВСУ. А значит, в радарный спутник ICEYE может и после военных действий применяться по назначению — получению изображения с поверхности Земли. Так известны примеры коммерческих заказов SAR в сельском хозяйстве для оценки будущего урожая или наблюдения за потенциально опасными участками по сдвигу почвы, наводнениям и прочим.













Если судить по сайту imagery.geocento.com, то цена за квадратный километр с оптического спутника GEOSAT-1 обойдется в $ 0.08 за квадратный километр. То есть, к примеру, снимок площадью 840 кв. км. будет стоить $ 171 c дополнительными наценками на обработку. Однако, такие компании, как ICEYE предлагают более широкий спектр услуг — продают пакеты данных начиная от нефтяной отрасли и заканчивая изображениями для просчетов выплат страховых компаний. Так финны в 2020 году, согласно сообщению CNBC, подписала контракты на свои услуги на сумму в более чем $ 50 млн. Всего рынок данных со спутников оценивается в $ 60 млрд.





«Я не уверен, что мы имеем право перепродавать данные с других спутников, однако после юридического оформления с данными „нашего“ купленного аппарата, по идеи, мы должны делать что угодно. Конечно, все зависит от контракта», — завершает Поцелуев.



